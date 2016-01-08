"Formula 1, Ferrari ve Mercedes tekeline girme riskiyle karşı karşıya"

Formula 1'de Red Bull Racing'in kurmaylarından Adrian Newey, bağımsız motor fikrinin devreye girmemesi halinde F1’de sadece Ferrari ve Mercedes’in yarış kazanabildiği bir durumun ortaya çıkacağı konusunda uyarıyor.

FIA ve Bernie Ecclestone, standart motor fikri için düğmeye basmıştı ancak mevcut üreticiler harcamaları düşürme için bir çözüm bulma sözü verince plan rafa kaldırıldı.

TRF1.net'teki habere göre, Newey tartışmalarla ilgili olarak şunları söyledi:

Bağımsız motor fikri çok iyi plandı çünkü bu bağımsız takımların daha makul bütçe ile rekabetçi motora sahip olacağı anlamına geliyor.

F1 tarihine bakarsanız en sağlıklı dönemler bağımsız takımların rekabetçi güç ünitelerine sahip oldukları dönemlerdir. Bunun en iyi örneği Cosworth DFV.

Fiyatlar daha makul olacak ancak daha önemli olan şey rekabetçi güç ünitesi olma şansı olması.

Şu anda Mercedes ve Ferrari’nin müşteri takımları fabrika takımları ile aynı özellikte motoru almıyorlar.

Bu yüzden sadece Mercedes ve muhtemelen Ferrari’nin yarışlar ve şampiyonluklar kazanabileceği bir durumdayız. Bana göre F1 böyle olmamalı.

Bağımsız güç ünitesi fikri küçük takımların tamamen rekabetçi motora sahip olmasını sağlayacak.

Kurallar tarafından müdahele edilmezse tamamen rekabetçi bir motor hazırlamak çok kolay. Bu yüzden bağımsız motorlarla fabrika motorları arasında denge bulunmaya çalışılır.

Bu heyecan verici olabilir. Bazı yarışlarda bağımsız motor avantajlı olurken bazılarında fabrika takımlarının motorları öne çıkar.”