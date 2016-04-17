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Spor

Formula 1'de Rosberg'den üst üste 6. zafer

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 3. yarışı Çin Grand Prix'si koşuldu

17 Nisan 2016 16:09

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 3. yarışı Çin Grand Prix'sinde birinci olan Mercedes takımının Alman pilotu Nico Rosberg, geçen yıldan bu yana üst üste 6. galibiyetini elde etti.

Yarışa 2. sırada başlayan Red Bull-TAG Heuer'den Daniel Ricciardo, startta liderliği Mercedes pilotu Rosberg'den aldı. Ferrari sürücüleri arasında yaşanan temastan sonra 3. cepten kalkan Kimi Raikkonen'in aracının ön kanadı koptu. 4. cepten start alan Sebastian Vettel ise 8'inciliğe kadar geriledi. Son sıradan start alan Lewis Hamilton'ın da ön kanadı Felipe Nasr'ın darbesiyle parçalandı.

Eurosport'taki habere göre, kazalar sonucu saçılan parçalar nedeniyle Ricciardo'nun otomobilinin lastiği patlayınca güvenlik aracı piste girdi. Rakiplerinin aksine pite girmeyi tercih etmeyen Rosberg liderliğe yükseldi. Güvenlik aracının içeri girdiği 8. tur sonunda lider Rosberg'i, pit-stop yapmayan Felipe Massa ve Fernando Alonso takip etti.

Pite ilk kez 21. turda gelen Rosberg, en yakın takipçisi Red Bull-TAG Heuer pilotu Kvyat'ın 12 saniye önünde liderliğini sürdürdü. 37. turdaki 2. pit-stop'unun ardından daha büyük bir farkla ilk sıradaki yerini korudu. Aynı turda Kvyat'ı geride bırakan Vettel, 2. sıraya çıktı.

Kalan turlarda ilk 3 sıradaki isimler arasında değişiklik olmadı ve Rosberg, 1.38.53.891'lik derecesiyle kariyerinin 17. birinciliğini elde etti. Geçen yılın son 3 mücadelesini kazanan Alman sürücü, arka arkaya 6. galibiyetini aldı.

Vettel, 37.7 saniye geride 2'nci, liderden 45.9 saniye sonra bitiş çizgisine gelen Kvyat ise 3'üncü oldu.

Bu sonuçla puanını 75'e çıkaran Rosberg, pilotlar klasmanında rakipleriyle arasındaki farkı açtı. Hamilton 39 puanla 2'nci, Ricciardo da 36 puanla 3'üncü sırada yer aldı.

Sezonun 4. yarışı Rusya Grand Prix'si, 1 Mayıs'ta yapılacak.

İlk 10

1. Nico Rosberg (Mercedes)

2. Sebastian Vettel (Ferrari)

3. Daniil Kvyat (Red Bull-TAG Heuer)

4. Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG Heuer)

5. Kimi Raikkonen (Ferrari)

6. Felipe Massa (Williams-Mercedes)

7. Lewis Hamilton (Mercedes)

8. Max Verstappen (Toro Rosso-Ferrari)

9. Carlos Sainz (Toro Rosso-Ferrari)

10. Valtteri Bottas (Williams-Mercedes)

Pilotlar klasmanı

1. Nico Rosberg (Almanya) - 75 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya) - 39

3. Daniel Ricciardo (Avustralya) - 36

4. Sebastian Vettel (Almanya) - 33

5. Kimi Raikkonen (Finlandiya) - 28

Takımlar klasmanı

1. Mercedes - 114

2. Ferrari - 61

3. Red Bull - 57

4. Williams - 29

5. Haas - 18

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