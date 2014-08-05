Formula 1 patronu 100 milyon dolara özgür



Formula 1 Başkanı Bernie Ecclestone'un rüşvet ve görevi kötüye kullanmaya azmettirme suçlamasıyla yargılandığı Münih Eyalet Mahkemesi'ndeki davaya bugün devam edildi.

İddianameye göre 83 yaşındaki Bernie Ecclestone 2006 yılında Alman BayernLB bankası eski yönetim kurulu başkanı Gerhard Gribkowsky'ye 44 milyon dolar rüşvet verdi.

Rüşvet karşılığında bankaya ait Formula 1 hisselerinin Ecclestone tarafından belirlenen bir yatırımcıya devredildiği ileri sürülüyor. İddiaları reddeden Bernie Ecclestone hakkında 10 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

Ecclestone, avukatı aracılığıyla davanın düşmesini sağlamak için 100 milyon dolar (74,5 milyon euro) ödemeye hazır olduğunu bildirmişti.

Savcı destek verdi

Mahkeme heyeti Ecclestone'un girişimiyle ilgili kararını bugünkü duruşmada verdi. Savcı Christian Weiß, sanığın yaş durumu, davanın uzama ihtimali ve diğer şartlar göz önünde tutularak davanın 100 milyon dolar ödemeyle düşmesi talebine destek verdiğini söyledi.

Ecclestone, hakim Peter Noll'un "Bu tutarı 1 hafta içinde toplayabilecek misiniz?" sorusuna kısaca "Evet" diyerek olumlu cevap verdi. Duruşmaya ara veren mahkeme heyeti, davanın düşmesine karar verdi.

1970'lerden bu yana Formula 1 yarışlarına yön veren Bernie Ecclestone, Forbes dergisince hazırlanan milyarderler listesinde yer alıyor.