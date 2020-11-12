Formula 1'in 'donut'ı Türkiye'de 'simit' adını alacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Red Bull Türkiye'nin Formula 1'de "donut" olarak adlandırılan hareketin Türkiye'de "simit" adıyla anılması önerisine onay verdi.
13-15 Kasım'da Intercity İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si öncesi Red Bull Türkiye resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunuldu.
AlphaTauri ekibinden F1 pilotu Pierre Gasly'in görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşlan Red Bull Türkiye, "donut" olarak anlandırılan hareketin Türkçesi'nin simit olması konusunda İletişim Başkanlığı'na öneri sundu.