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Yaşam

Formula 1'in 'donut'ı Türkiye'de 'simit' adını alacak

12 Kasım 2020 23:05

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Red Bull Türkiye'nin Formula 1'de "donut" olarak adlandırılan hareketin Türkiye'de "simit" adıyla anılması önerisine onay verdi.

13-15 Kasım'da Intercity İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si öncesi Red Bull Türkiye resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunuldu.

AlphaTauri ekibinden F1 pilotu Pierre Gasly'in görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşlan Red Bull Türkiye, "donut" olarak anlandırılan hareketin Türkçesi'nin simit olması konusunda İletişim Başkanlığı'na öneri sundu.

İletişim Başkanlığı, Red Bull Türkiye'nin önerisine yanıt vererek, "Bu harika bir fikir Red Bull Türkiye, Türkiye'de bu hareketin adı bundan böyle 'simit' olsun" ifadesini kullandı.

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