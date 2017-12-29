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Kültür-Sanat

“Formlarla Renklerin Aşkı” sanatseverlerle buluşuyor

İSTANBUL, (DHA) - RESSAM Şenim Erkan’ın “Formlarla Renklerin Aşkı” adlı sergisi Venüs Sanat Galerisi’nde açılacak

29 Aralık 2017 13:22

İSTANBUL, (DHA) - RESSAM Şenim Erkan’ın “Formlarla Renklerin Aşkı” adlı sergisi Venüs Sanat Galerisi’nde açılacak.

Kadıköy’deki Venüs Sanat Galerisi, ressam Şenim Erkan’ın 40 eserine ev sahipliği yapacak. 6 Ocak Cumartesi günü açılacak sergi, 16 Ocak’a kadar ziyaret edilebilecek.

Sanat serüvenine 2005 yılında Altar Sanat Merkezi’nde başlayan Şenim Erkan, 2009 yılında Melek Resim Atölyesi kurucu ressamı Yüksel Yüceoral ile sanat çalışmalarını ilerletti. Yüceoral’ın desteği ile 2013-2014 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Fuat Acaroğlu’nun sertifika programına katılarak resim tekniğini geliştiren Erkan, 2015 yılında ise ressam Natali Aydar’ın Venüs Sanat Galerisi’ndeki eğitimlerine katıldı. Erkan, halen Venüs Sanat Galerisi’ndeki çalışmalarına devam ediyor.

(FOTOĞRAF)

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