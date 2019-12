Format avcısı Acun iş başında!

T24- ABD'de NBC kanalında yayımlanan 'The Voice' adlı yetenek yarışması, Acun Ilıcalı'nın prodüksiyonuyla Türkiye'ye geliyor.









Acun Ilıcalı’nın tam bir format avcısı olduğunu biliyoruz. Jüriye Ali Taran ve Hülya Avşar’ı yerleştirdiği Yetenek Sizsiniz ‘Britain’s Got Talent’ı, Azra Akın, Pascal Nouma ve Güneri Cıvaoğlu gibi isimleri aynı sahnede dans ettirdiği ‘Yok Böyle Dans’, ‘Dancing with the Stars’ı Türkiye’ye getirdi.

Ilıcalı şimdi de NBC’nin ‘American Idol’ ve ‘X Factor’ gibi popüler şarkı yarışmalarına rakip olan ‘The Voice’un peşinde. ‘The Voice’, muadillerinden farklı olarak sadece sese odaklanmayı amaçlıyor. Yarışma üç aşamalı. Ön elemelerin ardından seçilen adaylar, Christina Aguilera, Cee Lo Green, Adam Levine ve Blake Shelton’un karşısına, daha doğrusu arkasına çıkıyor. Jüri üylerinin arkası dönük, şarkı başlıyor, beğenen koltuğunu çeviriyor ve adayla ilk kez yüz yüze geliyor. Amaç, sesin dış görünüşün gölgesinde kalmaması. Sonra yarışma şöyle ilerliyor: Sadece bir kişi dönerse, şarkıcı adayı müzik koçu olarak o jüriyle eşleşiyor.





‘Beni tanımayan yok’





Birden fazla kişi dönerse, aday kiminle çalışacağını seçiyor. Yani jüri de kendi arasında yarışmış oluyor. Sekizer kişilik takımlar belirlendikten sonra, en iyi performans için çalışmalar başlıyor.

Önce 32 aday 16’ya iniyor. Bundan sonra da klasik canlı şov başlıyor. Halk oylamasıyla 16 aday arasından en iyisi seçiliyor. Bu yılın birincisi yarışmanın başından beri iddialı olan Javier Colon oldu. Fakat eski MTV fenomeni Carson Daily’nin sunduğu ‘The Voice’, belki de fazla ‘oyunlu’ olması sebebiyle American Idol’ın popülaritesine ulaşamadı. Şimdi Acun Ilıcalı jüriye Hülya Avşar, Mazhar Alanson, Mustafa Sandal gibi isimleri koyarak macerayı Türkiye ekranlarına taşımaya hazırlanıyor. Tabii yarışmayı ilk keşfeden de o değil. NBC’ye format için başvuru yapan bir prodüktörün daha olduğu, hatta imza aşamasına gelindiği fakat Ilıcalı’nın buna rağmen işin peşini bırakmadığı konuşuluyor.

Söylendiğine göre ünlü yapımcı, format hakları tam elden gitmek üzereyken şirketi arıyor ve Türkiye’de bu işi en iyi yapan insan olduğunu anlatıyor. Ilıcalı’nın parlak CV’sinden habersiz yapımcılar ise pek etkilenmiş görünmüyor. Bunun üzerine Ilıcalı farklı bir yöntem denemeye karar veriyor: “Elinize bir rehber alın, rastgele üç kişiyi arayın ve benim kim olduğumu sorun. Bilmeyen çıkmayacaktır.”



Yetkililer bu cesur ve biraz da çılgın hareketten etkilenmiş olacak ki ‘The Voice’ şimdi Acun Medya’nın elinde. Yani yeni yayın döneminde yıllardır tek bir yıldız çıkaramayan yetenek yarışmalarına bir yenisi daha eklenecek. Hepimize iyi seyirler.