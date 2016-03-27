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Foreign Policy: Erdoğan'ın Türkiyesi'nde herkes terörist

"Erdoğan, ülkedeki muhalefeti tamamen yok etmek istiyor"

27 Mart 2016 15:00

ABD'de yayımlanan Foreign Policy dergisi,  Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ülkedeki muhalefeti tamamen yok etmek istediğini yazdı. Dergi, 'nüfusun tüm kesimlerinin bu politikanın kurbanı olduğu' iddiasına yer verdi. Derginin "Erdoğan Türkiyesi'nde herkes terörist" başlıklı haberinde, operasyonların sürdüğü Diyarbakır'da  bir kadının, “Onlar sonra öldürdükleri herkes için terörist diyor” sözleri aktarıldı.

Terörle mücadele operasyonunun yürütüldüğü Diyarbakır ilinde, PKK ile yaşanan çatışmalarda sıkça sivillerin öldüğünü belirten Foreign Policy, askerler tarafından öldürüldüğü iddia edilen bir çocuğun annesinin şu sözlerine yer verdi: “Şunlara bakın, onlar henüz çocuk. Bu çocuklar nasıl terörist olabilir?”

Devam eden çatışmalar yüzünden vatandaşların ölen yakınların cesetlerini sokaklardan toplayamadığını ifade eden dergiye göre, yerel sakinlerden bir kadın, “Onlar sonra öldürdükleri herkes için terörist diyor” dedi.

Yazıda, “Türkiye’nin terörün büyümesinden korkması için nedenleri var. Terör örgütü IŞİD’in faaliyeti ve PKK’nin etkinleşmesi nedeniyle terör tehdidi arttı. Ancak son aylarda ‘terörist’ kelimesi neredeyse ‘muhalefet’ anlayışıyla, Türk iktidarına karşı çıkan herkesle özdeşleşti” dendi.

Dergi, “Gazeteciler, hak savunucuları, akademisyenler, muhalif siyasetçiler, farklı düşünen herkes güya terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle hapse atılıyor. Terörist ve terör destekçileri kavramının genişletilmesi, elinde kalem tutanların bile terörist gösterilmesine yol açtı” yorumunda bulundu.

 

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