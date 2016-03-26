İki terör şüphelisi teşhis edildi



Brüksel Savcılığı Faycal C. hakkında terör örgütü üyeliği, terör cinayeti ve terör cinayeti girişiminde bulunmaktan tutuklama emri çıkardığını duyurdu. Açıklamaya göre Aboubakar A. adlı şahıs da terör eylemlerine katılmakla suçlanıyor. Savcılık açıklamasına göre Faysal C'nin evinde yapılan aramalarda silah ya da patlayıcı bulunmadı. İki şahsın Brüksel Havalimanı'na düzenlenen intihar saldırılarına katılmış olabilecekleri üzerinde duruluyor.

Brüksel'deki intihar saldırganlarının güvenlik kameraları tarafından çekilen görüntüleri kamuoyuna yansımıştı. Fotoğraftaki üç kişiden Najim Laachraoui (24) ve İbrahim El Bakravi (29) taşıdıkları bombaları patlatarak ölmüş, en sağdaki beyaz montlu ve siyah şapkalı şüpheli ise kayıplara karışmıştı. Belçika medyasında yer alan haberlere göre üçüncü kişi Faycal C. Le Soir gazetesi Faycal C'nin cuma günü gözaltına alındığını ve kendisini havalimanına götüren taksi şoförü tarafından teşhis edildiğini yazdı.

Öte yandan Belçika Charleroi Savcılığı bir nükleer santralde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ve öldürüldüğü öne sürülen şahısla ilgili bir açıklama yaptı. Savcılık şahsın nükleer santralde değil Fleurus'ta radyoaktiviteyle ilgili bir enstitüde çalıştığını, öldürülmesinin terörle ilgili olmadığını, şahsın kimlik kartının da çalınmadığını açıladı. Şahsın evinin banyosunda 4 kurşunla öldürüldüğü belirtilirken, cinayetin gasp ya da özel bir takım motivasyonlarla işlenmiş olabileceği üzerine durulduğu kaydedildi.