Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'Paskalya' için terör uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğü, "Paskalya" kutlamalarında terör örgütlerinin provokatif amaçlarla farklı dinlere mensup vatandaşlara yönelik çeşitli tarzlarda eylemler düzenleyebileceği uyarısında bulundu.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Emniyet Genel Müdürlüğünce, Hazreti İsa'nın dirilişini ifade eden "Paskalya" (Diriliş Bayramı) kutlamaları çerçevesinde yarın Türkiye genelindeki kiliselerin, Hristiyan vatandaşların inançları gereğince ayin ve etkinlikler gerçekleştireceği hatırlatılarak, muhtemel eylemlere karşı dikkatli olunması için emniyet birimlerine uyarı yazısı gönderildi.



IŞİD mensuplarının Türkiye'de özellikle Musevi ve Hristiyan nüfusunun yoğun olduğu dini mekanlar, konsolosluk ve elçilikler hakkında araştırma ve keşif çalışması yapmış olabilecekleri belirtilen uyarı yazısında, Hizbullah/İlim Grubu terör örgütüne müzahir kişilerin de İncil, broşür ve kitap dağıtımı gibi faaliyetlerden rahatsızlık duydukları, bunları engelleyebilmek amacıyla misyonerlerin faaliyet gösterdikleri bölgelerdeki halkı galeyana getirmek yoluyla darp, tehdit gibi eylemlere başvurma ihtimalleri bulunduğu belirtildi.



Bu süreçte yaşanan uluslararası gelişmeler nedeniyle oluşan ortamdan istifade etmek isteyen terör örgütlerinin, provokatif grup veya kişiler aracılığıyla, farklı dinlere mensup vatandaşlara baskı yapıldığı imajını vermeyi amaçlayacakları kaydedilen yazıda, Türkiye'yi ulusal ve uluslararası ortamda zor durumda bırakabilmek için bu vatandaşlar ile ibadet yerlerine yönelik çeşitli tarzlarda eylemler düzenlenebileceği bildirildi.

Kilise ve sinagoglar için uyarı yapıldı

Bu kapsamda özellikle Ankara'da bulunan Hristiyan ve Musevi vatandaşların ibadet ettiği kiliseler ile sinagoglar başta olmak üzere gayrimüslimlere ait vakıf ve derneklerin bulunduğu yerler, Caferi vatandaşların ibadet ettikleri camiler ile Cemevlerinin kontrol edilmesi gerektiği ifade edildi. Emniyet birimlerinden, halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde olası bir saldırıya karşı teyakkuz halinde bulunulması istendi. Toplu görev yapılan yerlerde, göreve toplu ve ferdi geliş-gidişlerde personelin kendi can güvenliği ve hizmet araçlarının güvenliğiyle ilgili talimatlara uymaları talimatı verildi. Uyarı yazısında, mevcut güvenlik tedbirlerinin gözden geçirilerek gerekli görülmesi halinde ek tedbirler alınması ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi istendi.