Ford'un sürücüsüz otomobili 2021'de

Otomotiv devi Ford, tamamen kendi kendine giden direksiyonsuz ilk otomobilini, satışa sunmak üzere üretmeye 2021'de başlayacağını açıkladı.

Bu iddialı vaad şirketin yönetim kurulu başkanı Mark Fields tarafından ABD'nin Kaliforniya Eyaleti'ndeki Palo Alto kentinde açıklandı.

Şirket, bu vaadi yerine getirebilmek için kentteki araştırma merkezinin bütçesini iki katına çıkaracağını ve aynı zamanda otomotiv sanayi alanındaki teknoloji şirketlerine de ciddi yatırımlar yapacağını söylüyor.

Şirketin açıklamasına göre araç, sürücü gerektirmeyecek ve belki Uber gibi bir şehir içi ulaşım aracı olarak kullanılabilecek.

Yönetim kurulu başkanı Fields BBC'ye verdiği mülakatta, "Tahmin edebileceğiniz gibi, kontrol etmek zorunda olmadığınız bir araçla seyahat etmek bambaşka bir deneyim olacak" dedi ve ekledi:

"Çalışmak mı istiyorsunuz, bir şey seyretmek ya da dinlemek mi? Kendi kendine çalışan böyle bir aracı tasarlarken kafamızda bu tür sorular var."

Şirket yönetim kurulu başkanı tarafından "dönüştürücü" diye tanımlanan bu açıklama, Ford'un kendisine özellikle kentsel alanlarda, sadece otomobil satmaya odaklanmak yerine, ulaşım hizmeti sağlayan bir şirket olarak da gördüğü ve yeni bir dönemin açıldığının işaretlerini veriyor.

Fields, tamamen sürücüsüz olan araçların endüstri içindeki payının büyüyeceğini kaydederek, "Hedefimiz sadece bir otomotiv şirketi değil, bir otomobil ve ulaşım şirketi olmak" diye konuştu.

Ford son yıllarda kendisini sadece bir otomobil üreticisi değil, bir teknoloji şirketi diye tanımlamaktaydı ki son açıklama da bununla gayet tutarlı.

İlginç bir ayrıntı, açıklamada, Google ya da Apple'dan söz edilmemesiydi. Bu, şirketin, Silikon Vadisi'nin dev şirketleriyle birlikte çalışmak yerine onlarla rekabeti seçtiğinin bir işareti olabilir.

Fakat Google sürücüsüz araba teknolojisinde hala önde gidiyor. Ürettiği araçlar yıllardır trafikte kullanılıyor ve o da direksiyonsuz bir araç geliştirme sürecinde. Fakat yasal sınırlamalar nedeniyle bu amaçla ürettiği modelleri henüz trafikte görmüyoruz.

Sürücüsüz araçlar gelişkinlik düzeylerine göre sınıflandırılıyor.

Ford da Google gibi sürücüsüz aracında, ABD merkezli Otomotiv Mühendisleri Birliği tarafından standartları belirlenen 4. düzey teknolojisini hedefliyor.

Bu çok gelişkin bir sürücüsüz araç modeli. 4. düzey, aracın, belirli bir alanda, kendi kendine, kimsenin onu kontrol etmesine gerek olmadan çalışabilmesi anlamına geliyor.

Bunun bir üzeri olan 5. düzey ise, aracın her ortamda kendi kendine sürücüsüz yol alabilmesi demek.

Şirket 2. ve 3. düzey teknolojisi ile ilgilenmediğini belirtiyor. 2. düzey, sürücünün aracı sürekli gözlemesini gerektiriyor.