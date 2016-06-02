Forbes milyarlık serveti sıfırladı



Forbes dergisi, kurduğu kan testi üreticisi Theranos şirketindeki yüzde 50'lik hissesi nedeniyle En Zenginler Listesi'ne koyduğu Elizabeth Holmes'un servetiyle ilgili tahminini aşağı çekti. 4,5 milyar dolarlık servetiyle Forbes'in en zengin girişimciler listesine giren ve son dönemde tartışmalara yol açan Holmes'in servetini sıfıra indirdi.

Dergi, Holmes'un sağlık alanında çığır açacağı iddiasıyla bir internet girişimi (Startup) olarak kurulan Theranos adlı şirketindeki yüzde 50'lik hissesi ve 2014 yılındaki yaklaşık 9 milyar dolarlık değerinin tahminleri için baz alındığını açıklamıştı. Ancak Theranos'un testlerinin kesin netice vermediği iddialarının artması şirketin itibar kaybetmesine ve hakkında Amerikan Sermaye Piyasası Kurulu ve Sağlık Bakanlığı tarafından inceleme başlatılmasına neden oldu.

Forbes dergisi, son gelişmelerin ve Theranos'un "yıllık cirosunun 100 milyon doların altında kaldığı" yönündeki açıklamalarının, şirketin servetiyle ilgili düzeltmeyi mecbur kıldığını belirtti.

Holmes açıklama yapacak

Dergi, Elizabeth Holmes'un ağustos ayında Amerikan Klinik Kimya Birliği'nde (AACC) yapacağı konuşmada Theranos'la ilgili detaylı bilgi vereceğini ve ardından şirketin gerekli teknik yeniliklerle karını artırabileceğini vurguladı. Forbes, Holmes'un servetiyle ilgili yeni bir düzeltme yapabilecekleri konusunda açık kapı bırakmasına rağmen buna yine de ihtimal verilmediğine dikkat çekti.

Mevcut tahminler şirketin değerinin 800 milyon dolar olduğu yönünde ve olası bir iflas durumunda Holmes'a, alacaklıların paralarını tahsil etmesinin ardından hiç para kalmayacak.