Forbes, Kylie Jenner'ı en genç ‘self-made milyarder*' diyerek kapağına taşıdı; sözlükler itiraz etti

Dünyanın önde gelen finans dergilerinden Forbes, ‘makyaj devi’ olarak nitelendirilen Kylie Jenner’ı kapağına taşıdı. Dergi, 21 yaşında kendi kurduğu Kylie Cosmetics şirketi ile 900 milyon dolarlık bir servet elde ettiğini vurguladığı Jenner’ı ‘’‘self-made’ milyarder’’ yani ‘kendi emeğiyle milyarder*’ olarak tanımladı. Facebook kurucu CEO'su Mark Zuckerberg’in rekorunu egale eden ünlü, ‘kendi emeğiyle milyarder’ olan en genç insan. Ancak Forbes’un çizdiği Kylie Jenner profiline ve derginin ‘kendi emeğiyle’ milyarder olduğu söylemine itirazlar önce sosyal medyadan, sonra doğrudan sözlüklerden geldi.

18 yaşındaki Jenner, 250 bin doları nereden buldu?

Forbes, Jenner’ın üç yıl içinde hisselerinin tamamına sahip olduğu kozmetik şirketiyle 900 milyon dolar kazandığını vurgularken aynı zamanda şirketi kendi 250.000 dolarıyla kurduğunun da altını çiziyor. Fakat, henüz 18 yaşındaki bir gencin nasıl 250.000 dolara sahip olduğu, derginin başmakalesinde konu edilmiyor. ‘Self-made’ sıfatı da bu noktada sorgulanabilir hâle geliyor.

Jenner’ın dünyanın en ünlü ve varlıklı ailelerinden birinden geldiğini unutmamak gerek. Televizyon programlarından, modellikten, reklamlar ve benzeri işlerden milyonlarca dolar kazanan Kardashian ve Jennerların ‘iktidarları’, en büyük kız kardeş Kim Kardashian West ile de başlamadı. Kim’den önceki jenerasyon da California’nın önde gelen insanlarındandı. Robert Kardashian Sr., örneğin, eyaletin en meşhur avukatlarından biriydi. Eski eşini öldürmekle suçlanan Amerikan futbolu yıldızı O.J. Simpson’ı savunan takımın da bir parçasıydı. Yani Jenner’ın ailesi, on yıllardır zengin ve jenerasyonlardır ihtişamlı hayatlar yaşıyor.

Amerikan rüyâsının ürettiği bir kavram

Ayrıca ‘self-made’ kavramı, ‘Amerikan rüyâsı’yla beraber düşünülebilir. Bu rüyâ, ’kendini gerçekleştiren’, yani ‘kendi emekleriyle’ başarıya ulaşan insanların rüyâsıdır bir noktada. Doğdukları ailelerden, geldikleri ekonomik tabakadan etkilenmeksizin, ABD’de insanların ‘başarılı’ olabileceklerini vaat eder. Ian Bremmer’ın son kitabı ‘Globalizmin Mağlubiyeti’nde de değindiği üzere bu rüyâ, düşük-orta sınıflardan çocukların umudu olmuştur ABD’de. Yani ‘self-made’ kavramı, ‘kendini sıfırdan yapan’ insanlar için de kullanılır.

Buradan yola çıkılarak yapılan bir sosyal medya yorumu şöyleydi: ‘’Evet, Kylie Jenner, kendini inşa eden zengin kadın… Onun hikâyesine nasıl bayılmazsınız? Alt sınıf bir aile doğmuş, günlük parasını çıkarmak için işlerde çalışmış… Ablasının [Kim Kardashian] bir televizyon programına evrilen seks kasedi yayınlanınca da büyük golünü attı. Bastır kızım!’’

Bambaşka bir ‘self-made milyarder’ hikâyesi

Öte yandan Kylie Jenner’ın ‘rekorunu egale ettiği’, 23 yaşında milyarder olan Mark Zuckerberg, Jennerlarla karşılaştırıldığında oldukça ‘basit’ ve 'mütevazı' bir aileden geliyor. Diş hekimi bir baba ve psikiyatrist bir annenin oğlu olan Zuckerberg, başarılı lise hayatının ardından dünyanın en prestijli okullarından Harvard’da okumaya başladı, henüz öğrenciyken Facebook’u kurdu. Başlangıçta 250.000 doları yoktu; şirketi beraber kurduğu arkadaşlarının ve kendi biriktirdiği -ve sonradan projeye dâhil olan birkaç yatırımcının- parasıyla Facebook’u inşa etti. 23 yaşında milyarder olduğunda Forbes, kendisi için de ‘self-made milyarder’ tanımını kullandı.

''Jenner için ‘self-made’ demek pek isabetli olmayacaktır''

Dictionary.com, Forbes’un Kylie Jenner’ı ‘kendi emeğiyle milyarder’ olarak açıklamasının ardından attığı tweet’te ‘’’Self-made’ hayatta kimsenin desteği olmadan başarılı olmuş, demektir. Örnek cümle: Forbes, Kylie Jenner’ın bir ‘self-made’ kadın olduğunu söylüyor’’ diyerek Forbes’un tanımını alaya aldı.

Oxford Sözlüğü de ‘self-made’ sıfatını ‘bir kişinin kendi emeğiyle başarılı ya da zengin olması’ diye tanımlıyor.

ABD’li Newsweek dergi ise Jenner’ın üç yıldan az bir sürede 900 milyon dolar kazandığını inkâr etmenin imkânsız olduğunu ama ünlü genç için ‘self-made’ demenin pek isabetli olamayacağını söylüyor.