Forbes'in zenginler listesine giren 14 yaşındaki milyarderin bir fotoğrafı bile yok!

Dünyanın en ünlü iş ve finans odaklı medya organlarından biri olan Forbes, geçtiğimiz gün 2021’in en zengin insanlarını açıkladı, 14 yaşında milyar dolarlık servete kavuşan Kevin David Lehmann, 18 yaşını doldurmasıyla birlikte ilk kez Forbes'ın milyarderler listesinde yer aldı. Lehmann genç yaşta milyarder olduğu için mahremiyetini koruyabilmek adına basınla fotoğrafını paylaşmadı.

Forbes tarafından paylaşılan rapora göre 2021 yılı itibarıyla dünya üzerinde 2.755 kişi “dolar milyarderi” unvanına sahip ancak bu 2.755 kişi arasında biri var ki hem hikayesi hem de nitelikleriyle fazlasıyla dikkat çekiyor.

Forbes’a göre 3,3 milyar dolarlık serveti ile dünyanın en zengin 925. kişisi olan Lehmann, henüz 14 yaşındayken “milyarder” sıfatını almasına rağmen yaşı çok küçük olduğu ve mahremiyetine özen gösterilmesi gerektiği için bir fotoğrafı ya da röportajı yayınlanmadı.

Lehmann, “milyarder” sıfatını tıpkı bir soyadı gibi babasından miras olarak aldı. 1973 yılında kurulan dm-drogerie markt adlı ecza zincirinin ortağı olarak yüzde 50 hissesine sahip olan Günther Lehmann, 2017 yılına geldiğimizde ise hisseleri sessiz sedasız bir şekilde oğlu Kevin David Lehmann’a devretti.

Lehmann, hisseler devredildiğinde henüz 14 yaşında olduğundan o dönem varlıkları bir vekil tarafından yönetiliyordu ancak bugüne geldiğimiz Lehmann, 18 yaşını doldurmuş ve varlıklarının yönetimini eline aldı.

"Sosyal medya hesabı bile yok"

Sosyal medyada spotları üzerine çekmeyi fazlasıyla seven çoğu milyarderin aksine Kevin David Lehmann’ın bir sosyal medya hesabı dahi bulunmuyor. Baba Günther Lehmann’ın ortada milyar dolarlar olmasına rağmen dm-drogerie markt’a ortak olduğu 1976’dan bu yana şirket operasyonlarına karışmayan, daha çok arka plandaki yatırımcı rolünü üstleniyor.