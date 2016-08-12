Forbes, 2016 yılının en çok kazanan yazarlarını açıkladı

Dünyaca ünlü iş hayatı dergisi Forbes bu yılın en çok kazanan yazarlarını açıkladı. Derginin yaptığı araştırmaya göre dünya çapında üne kavuşan yazarların kitapları milyonlarca satılırken yıllık kazançları da milyon dolarlarla ölçülüyor.

ArtfulLiving'in haberine göre, 2016 yılında edebiyat dünyasının en çok kazanan ismi yıllık kazancı 95 milyon doları bulan gerilim romanlarıyla tanınan yazar James Patterson oldu. İkinci sırada 19.5 milyon dolarlık kazancıyla Jeff Kinney yer alırken, üçüncü sırada 19 milyon doları bulan kazancıyla Harry Potter’ı edebiyat dünyasına kazandıran J.K Rowling bulunuyor.

Televizyon uyarlaması izlenme rekorları kıran Game of Thrones serisinin yazarı G.R.R. Martin, Trendeki Kız romanıyla geçtiğimiz yılın en hızlı yükselişlerinden birini yakalayan Paula Hawkins de listede yer alan isimler arasında.

Forbes’un ilan ettiği, 2016’nın en çok kazanan yazarları:

1- James Patterson $95m

2- Jeff Kinney $19.5m

3- JK Rowling $19m

4- John Grisham $18m

5- Stephen King $15m

6- Danielle Steel $15m

7- Nora Roberts $15m

8- EL James $14m

9- Veronica Roth $10m

10- John Green $10m

11- Paula Hawkins $10m

12- George RR Martin $9.5m

13- Dan Brown $9.5m