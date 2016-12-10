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Spor

Football Leaks belgelerinden Ahmet Bulut çıktı!

Belgelerde, Ahmet Bulut'un Arda Turan'ın sözleşmesinden alınan ücretin Dubai'deki bir offshore şirketine gönderildiği ortaya konuluyor

10 Aralık 2016 16:52

Atletico Madrid'le Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut arasında yapılan anlaşmaya göre İspanyol kulüp, Bulut'un vergiden muaf offshore hesabına Arda'nın transfer sözleşmesini yenilemeye yardımcı olması için 1.5 milyon Euro göndermeyi kabul etmiş. 

Theblacksea'da yer alan haberde; Football Leaks belgelerine göre Bulut, en az iki kere transfer ve sözleşme yenileme sırasında hem kulüplerden hem de oyunculardan komisyon almış.

Bu tür anlaşmalar, FIFA'nın menfaat çatışması kurallarına aykırı bir durum oluşturabiliyor. Kapalı kapılar ardında yapılan bu anlaşmalardan kazandığı toplam 2 milyon Euro ise Ahmet Bulut'un Dubai'de kurduğu ve vergiden muaf bir offshore şirkete aktarılmış.

Sızdırılan ve yedi ay boyunca 60 gazeteci tarafından incelenen 1.9 terabaytlık veri, futbolun kirli yüzüne ayna tutuyor ve Bulut gibi menajerlerin oyuncularının kariyerleri üzerindeki etkisini ortaya çıkarıyor.

Ahmet Bulut'un menajerlik markası Foot & Ball'un internet sitesinde menajerin, Jorge Mendes'in Türkiye'deki temsilcisi olduğu belirtiliyor.

Jorge Mendes, Football Leaks belgelerine göre, pek çok yolsuzluğa karışmış durumda.

Football Leaks, aralarında Ronaldo gibi yıldızların da bulunduğu pek çok ünlü futbolcu ve menajerin vergi kaçırdığını ortaya koyuyor.

 

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