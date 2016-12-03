Football Leaks, van Persie'nin sözleşmesini açıkladı

Futbol dünyası, futbolcu ve kulüplerin yaptığı sözleşmeler hakkında çarpıcı iddialarda bulunan Football Leaks, bu kez Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin van Persie ile ilgili belgeler yayınladı.

Football Leaks'in iddiasına göre Fenerbahçe'ye geçen sezon Manchester United'tan transfer olan Robin van Persie'nin sözleşmesinde yer alan detaylara yer verildi.



gamaspor'un haberine göre; Fenerbahçe Kulübü, Robin Van Persie transferinin ardından yaptığı resmi açıklamalarda oyuncunun için sadece yıllık alacağı garanti ücretini (Yıllık 4.9 milyon Euro) açıklamıştı.

Football Leaks'in iddiasında Fenerbahçe'nin Robin van Persie'ye imza parası olarak 3.12 milyon Euro ödediği de belirtildi.

2 özel araç, 8 kişilik loca ve kira yardımı!

Ayrıca, Fenerbahçe Kulübü'nün Hollandalı oyuncuya 2 son model Audi (Kulübün ayarlayacağı şoförle birlikte) ile 8 kişilik loca tahsis ettiğine de yer verildi.



Hollandalı golcünün ülkesinde yer alan iddialarda Fenerbahçe Kulübü'nün Van Persie'ye yıllık kira yardımı da yaptığı belirtildi.