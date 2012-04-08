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'Foolish Casanova' ile dikkat çeken Dinçöz yurtdışına açılıyor

Belçikalı yapımcılar, “Foolish Casanova” şarkısıyla keşfettikleri Dinçöz’e İngilizce bir albüm hazırladı.

08 Nisan 2012 08:39

Petek Dinçöz, dünya starı olma yolunda. İnternette Dinçöz’ün “Foolish Casanova” klibini izleyen Belçikalı müzik yapımcıları, ünlü şarkıcıya albüm teklifi götürdü. Dinçöz’ün olumlu yanıt vermesi üzerine kollar sıvandı. 40 Days Records ve Pias Distribution şirketlerinin yaklaşık dokuz ay boyunca gizlice yürüttüğü çalışmalar, kısa süre önce tamamlandı. Dinçöz, albümde yer alan şarkıların okumalarını yaptı, hatta şarkılara İstanbul ve Brüksel’de klip de çekildi.

Hürriyet'in haberine göre, tanıtım çalışmaları kapsamında Petek Dinçöz geçtiğimiz gün Belçika’nın Star TV’sine konuk olup röportaj verdi. Ardından bir basın toplantısıyla Belçika basınının karşısına çıktı. Albümün çıkış şarkısı “In the Eyes” da ilk kez Belçika’nın en etkili müzik radyolarından Fun Radio Belgium’da çalındı. Radyonun canlı yayınına Petek Dinçöz de katıldı.

Albümün asıl lansmanı, 27 Nisan’da Belçika’nın Brüksel kentinde yapılacak. Dinçöz, yarın Brüksel’e gidip ünlü şarkıcı Jeremih’in konserinde sahneye çıkacak ve 27 Nisan’daki konserinin anonsunu yapacak

 

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