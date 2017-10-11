Folkart’ta iki sergi bir arada görücüye çıkıyor

İstanbul, 11 Ekim, (DHA)- FOLKART Gallery’nin öncülüğünde hazırlanan \'Dizelerin Renkleri\' sergisi ile dünyaca ünlü Meksikalı heykeltıraş Jorge Marin’in \'Varlığın Yeniden İnşası\' adlı heykel sergisi 13 Ekim\'den itibaren Folkart Galley\'de sanatseverlerle buluşacak.

Türk edebiyatının önde gelen şairlerinin şiirlerinin, farklı disiplinlerdeki ünlü sanatçılar tarafından yorumlanmasıyla meydana getirilen eserler ilk defa \'Dizelerin Renkleri\' adlı sergide bir araya gelecek. Dünyaca ünlü Meksikalı heykeltıraş Jorge Marin\'in \'Varlığın Yeniden İnşası\' adlı sergisi ise, Bakü’deki Haydar Aliyev Kültür Merkezi\'nin ardından Folkart’ın ev sahipliğinde Folkart Towers’da sanatseverlerle buluşacak.

ESERLERDEN GELECEK GELİR KORUNCUK VAKFI\'NA

Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (Koruncuk) yararına düzenlenen \'Dizelerin Renkleri\' adlı sergide Türk şiirine yön veren, Namık Kemal, Nâzım Hikmet, Sabahattin Ali, Rıfat Ilgaz, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Özdemir Asaf, Orhan Veli, Cemal Süreya, Attilâ İlhan, Cahit Külebi, Rüştü Onur, Fazıl Hüsnü Dağlarca gibi 37 ünlü şairin orijinal el yazmaları ile Zafer Gençaydın, Ali Kotan, Yusuf Taktak, Onay Akbaş, Devrim Erbil, Gören Bulut, Metin Yurdanur, İbrahim Örs, Hanefi Yeter, Habip Aydoğdu, Filinta Önalbaşta başta olmak üzere 37 ünlü ressam ve heykeltıraşların eserleri yer alacak.

Küratörlüğünü ve proje direktörlüğünü Fahri Özdemir\'ın yaptığı ve 10 Aralık 2017 tarihine kadar Folkart Gallery’de sergilenecek olan eserler, İzmir’den sonra Ankara ve İstanbul’da da sanatseverlerle buluşacak. Eserler önümüzdeki aylarda Koruncuk Vakfı tarafından düzenlenecek açık arttırma ile satılacak ve elde edilen gelir \'Koruncukköy\' - Urla Çocuk Köyü’nün ihtiyaçlarının giderilmesi için kullanılacak.

Meksikalı heykeltıraş Jorge Marin\'in \'Varlığın Yeniden İnşası\' isimli sergisinde ise varlığın inşa süreçlerini yansıtan 10 bronz anıt heykel yer alacak. İzmir’de Latin Amerikalı bir heykeltıraşın eserleri ilk kez Folkart Çarşı’da sergilenecek. Meksika Dışişleri Bakanlığı, Meksika Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği Ajansı (AMEXCID), Meksika Türkiye Büyükelçiliği, Folkart Gallery ve Cer Modern\'in iş birliği sonucunca İzmir\'e gelen sergi, 4 Mart 2017 tarihine kadar gezilebilecek.

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