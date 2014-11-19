Fok you! Katlettiği fokları marka yaptı, hayvanseverleri suçladı

Yılda 200 bin fok avlayan işadamı Hatem Yavuz, 9. Deri Fuarı’nda yeni markası ile dalga geçer gibi ortaya çıktı. Yavuz, “Hayvanseverleri samimi bulmuyorum. Ben de onlara yeni markamla Fok You diyorum” dedi.

Dünya fok derisi ticaretinin yüzde 82’sini elinde tutan, yılda 200 bin civarında fok avladığı için özellikle Avrupa ve Amerika’daki sivil toplum örgütlerinin tepkisini çeken Hatem Yavuz, bu kez yarattığı ‘markayla’ tepki çekecek. Üzerinde 1 yıldır çalıştığı “Hatem Yavuz FOK You” markasını 9. İstanbul Deri Fuarı’nda (İDF) açıklayan Yavuz, bu markayla kendisini uygarlığa davet eden batılı sivil toplum örgütlerine mesaj verdiğini söyledi.

Vatan gazetesinden Necla Dalan’ın haberine göre, Yavuz, “Avrupa Birliği ve ABD’den birçok sivil toplum örgütü bana ‘İnsanlık adına bu işi durdur’ dediler. Bunun için paralar toplayıp şirketimi almaya çalıştılar. Ben de onlara diyorum ki siz misiniz bana uygarlıktan, insanlıktan söz eden? Suriye için, Gazze için ne yaptınız? Bu yüzden Batı’daki ikiyüzlü hayvan hakları örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarına Fok You markamla cevap veriyorum. Hiç birinden de çekinmiyorum, korkmuyorum” dedi.

Suriyeli çalıştırıyor

Batılı örgütlerden son 1.5 yıldır 400 binin üzerinde e-mail aldığını, artık onlara bir mesaj vermesinin zamanının geldiğini kaydeden Yavuz, şöyle devam etti: “Ben bunların ikiyüzlülüğüne çok kızıyorum. Markayı geçen seneden beri düşünüyordum. Gazze’ye gittim 6 ay önce. Çok etkilendim, çok duygulandım ve dedim ki batılılar mı bana uygarlıktan söz ediyor... Ayrıca Türkiye’ye milyonlarca Suriyeli geldi. Benim yanımda 3 Suriyeli çalışıyor. Batı onlar için ne yaptı? Dolayısıyla Suriye ve Gazze krizlerinden sonra bu markayı hayata geçirmeye ve fuarda patlatmaya karar verdim. Sektörden tepki görmem, bana alışıklar. Benim mesajım onlara değil zaten...”

Hatem Yavuz, yaptığı işle ilgili tepkilerin umurunda olmadığını da söyledi. Yavuz, “Ben yanımda 200 kişi çalıştırıyorum. Türkiye dahil aldığım tepkiler umurumda değil. Benim ürünlerim farklı, gelecek 5 yılın tasarımlarını hazırladım kürkte. 587 farklı tasarım yaptım. Fiyatlar cekette 1.500 dolardan başlıyor 25 bin dolara kadar çıkıyor. Ne zaman bu işi batılıların elinden aldım tepkiler gelmeye başladı. Pazarın yüzde 82’si benim elimde olduğu için çekemiyorlar” değerlendirmesini yaptı.

Yılda 200 bin fok avlıyor

Hatem Yavuz, dünyada 33 çeşit fok türü olduğunu, bunların 7 ırkının kotalı olarak avlanabildiğini anlattı. Yavuz, şöyle devam etti:

“Birleşmiş Milletler’in uyguladığı ve onayladığı türleri avlıyoruz. Kanada, Güney Afrika, Şili, Grönland, Norveç gibi ülkelerde yılda 200 bine yakın fok avlıyoruz. Bir konsorsiyum gibi farklı şirketlerle birlikte çalışıyoruz. Yıllık ciro 40 milyon doları buluyor. Bu işin asıl önemli tarafı Omega 3 yağı. Yağ kısmı fokun kürkünden daha değerli... Daha az işçiyle çok yüksek tonajlar elde ediyorsunuz. Biz yılda 850 ton civarında balık yağı çıkarıyoruz.”