Festival direktörlüğünü Deborah Semel Demirtaş'ın yaptığı Foça Belgesel Film Günleri yurt dışı festivallere hazırlanıyor.

4. Foça Uluslararası Arkeoloji ve Kültürel Miras Belgesel Film Günleri eğitimleri devam ediyor. Kültürel varlıkların korunması ile ilgili farkındalığı artırmak, kültürler arası etkileşimi sağlamak ve sürdürülebilir turizme destek ve katkıda bulunmayı amaçlayan organizasyonda katılımcıların çekimleri, yurt dışındaki festivallere gönderilecek.

4. Foça Uluslararası Arkeoloji ve Kültürel Miras Belgesel Film Günleri, İzmir Film Televizyon Yapımcıları Derneği ile birlikte düzenleniyor. Bu yıl 4. Kez düzenlenen Foça Film Günleri, kapsamında yapılan Belgesel Film Atölyesi sona yaklaşıyor.

Kıbrıs ve Yunanistan’da yapılmakta olan iki festival ile eşgüdümlü olarak yapılan atölye, İzmir Film ve Televizyon yapımcıları derneği ile birlikte yapılıyor. Sektör profesyonellerinin de destek verdiği atölye sonunda 5 film hazırlanacak.

Atölye eğitmenlerinden Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Film Tasarım Bölümü öğretim üyesi ve İFTYD Yönetim Kurulu üyesi, Dr. Zühal Çetin Özkan, 5 grupla Belgesel sinema senaryo yazımı konularında 3 oturumluk atölye yaptıklarını, atölye sonunda ortaya çıkan senaryoların, oldukça iyi senaryolar olduğunu söyledi.

İFTYD Yönetim Kurulu üyesi, yönetmen Tahsin İşbilen ise, katılımcılarının yaşadıkları çevreyi iyi gözlediklerini, iyi fikirler bulduklarını ve bu fikirleri yaratıcı biçimde senaryolaştırdıklarını anlattı. Sektör profesyonelleri desteği ile teknik atölyelerini tamamlayan katılımcılar, filmlerinin çekim ve kurgusuna başladılar.