FM 2021 satışa çıktı

Menajerlik oyunlarının en çok rağbet gören serisi Football Manager 2021 Epic Games Store ve Steam’de satışı başladı.

FM21’i çıkış öncesi Betasından itibaren oynayan menajerlerin tek yapması gereken oyundan çıkmak ve Epic Games Launcher veya Steam’i baştan başlatarak oyunun çıkış versiyonuna yükselmesini sağlamak. Betadaki tek kişilik ilerlemeniz, ana oyuna da tamamen aktarılacak.

FM21’in tam versiyonu, Beta sırasında yapılan çok sayıda iyileştirmeyi de içeriyor. Ayrıca Steam Workshop erişimi ve oyun içi editörleri de sunulmuş durumda.

FM21’i ister Epic Games Store’dan ister Steam’den satın alın, 249 TL’lik bir fiyat etiketiyle karşılaşacaksınız. FM21 oyun içi editör, 24 TL fiyat etiketine sahip.

Google Play ya da Apple Store’dan indirebileceğiniz FM21 Mobile ise 79,99 TL’lik bir fiyat etiketiyle mobil oyuncuların beğenisine sunuldu.