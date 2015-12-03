2004 yılında, ağabeyi tarafından sokak ortasında vurulan Güldünya Tören’den alan Güldünya Yayınevi’nden çıkan Takılma Kültürü Kampüste Seks, Flört ve İlişkiler kitabı, Türkiyeli okurlarla buluştu. Kitap kadın-erkek ilişkilerinin dünyanın her yerinde benzer biçimler aldığını gözler önüne seriyor. Kathleen A. Bogle’un kaleme aldığı kitapta flörtten takılmaya nasıl ve ne zaman geçildi, bunun kadınlar ve erkekler için anlamı ne? gibi sorulara yanıt aranıyor.

Takılma Kültürü Kampüste Seks, Flört ve İlişkiler adlı, 264 sayfalık kitabın çevirisini Esra Polat, redaksiyonunu Tuğçe Ellialtı, son okumasını ise Ayşe Düzkan yaptı. Kitabın kapak tasarımı Mine Özalp, kapak fotoğrafı da Özge Yağmur’un imzasını taşıyor.

New York Times yazarı Charles Blow, Kathleen A. Bogle’un kaleme aldığı Takılma Kültürü Kampüste Seks, Flört ve İlişkiler adlı kitabı üzerine yazdığı yazıda takılma kültürünü şöyle özetliyor: “Eskiden, birisiyle birkaç kez çıkar sonra yatağa girerdiniz, şimdiyse durum farklı. Birisiyle birkaç kez seviştikten sonra onu daha yakından tanımak için çıkmayı düşünebilirsiniz.“

Flörtten takılmaya nasıl ve ne zaman geçildi? Bunun kadınlar ve erkekler için anlamı ne?

ABD üniversitelerinde yaptığı araştırmada heteroseksüel üniversite gençliğinin ilişki biçimlerinin tarihini inceleyen ve dünyanın pek çok yerinde kadınlarla erkeklerin kafasını kurcalayan sorulara cevap arayan La Salle Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kathleen Bogle’nin araştırması bu alanda yapılmış ender çalışmalardan bir tanesi. Bogle’nin mercek altına aldığı ilişkiler aslında Tahran’dan Paris’e, İstanbul’dan Cape Town’a tüm metropollerde yaşanıyor.

Takılma Kültürü Kampüste Seks, Flört ve İlişkiler

Yazar: Kathleen Bogle

Çeviri: Esra Polat

Redaksiyon: Tuğçe Ellialtı

Son Okuma: Ayşe Düzkan

Kapak ve kitap tasarım: Mine Özalp

Kapak fotoğrafı: Özge Yağmur

Matbaa: Ceylan Matbaa

Sayfa sayısı: 264

Ebat: 13,5 x 21 cm

ISBN: 978-605-83930-1-1

Fiyatı: 19 TL

Baskı tarihi: Kasım 2015, Birinci baskı