Flört grubunun üyesi Ozan Kotra: Müzisyenler intiharın eşiğinde meslek örgütleri ne zaman harekete geçeceksiniz?

Müzisyen Ozan Kotra, pandemi döneminde müzisyenlerin yaşadığı zorluklara dikkat çekerken, “Müzisyenler intiharın eşiğinde, MESAM, MÜYAP, MSG ne zaman harekete geçeceksiniz?” sözleriyle meslek örgütlerine çağrıda bulundu.

Bir yılı geride kalan Pandemi döneminde müzisyenlerin yaşadığı sıkıntıları gazeteci Semra Topçu’nun Youtube kanalında anlatan Flört grubunun üyesi Ozan Kotra, Kültür Bakanlığı’nın kampanyasına ve parası olmasına rağmen müzisyene destek olmayan meslek örgütlerine sert tepki gösterdi. Söze “Biz şanslı olan az bir zümreyiz, telif gelirlerimiz var ve kendimiz için bir şey istemiyoruz” ifadesiyle giren Kotra şunları söyledi:

"Meslek örgütleri de yetersiz ve kifayetsiz kaldılar"

“Barlarda, kafelerde, kulüplerde canlı müzik yapan kardeşlerimiz ya da şarkıcıların arkasında çalan müzisyen arkadaşlarımızın sıkıntıları gerçekten çok çok ama çok büyük. Çünkü onların aman aman bir telif gelirleri yok, gecelik kazandıkları parayla kendilerini, çocuklarını, ailelerini geçindiren insanlar. Ve bir yıldır gelirleri yok. Bu süreçte hükümet de meslek örgütleri de yetersiz ve kifayetsiz kaldılar.”

Ozan Kotra, Kültür Bakanlığı’nın 1000 destek kampanyasına tepki göstererek “onur kırıcı-incitici” olduğunu belirtti ve şöyle dedi: “Devletin vermiş olduğu 1000 lira sadaka gibi bir şey, son derece onur kırıcıydı. Son derece incitici, ahmakça bir durumdu. Bu o paraya talip olanların müzisyen mi değil mi testi idiyse, meslek birlikleri var ve bizler zaten o birliklere kayıtlıyız. Kimin ne iş yaptığı meslek birlikleri biliyor. Hükümetin sen şunu söyle sana para yollayalım demesi son derece çirkindi.”

"Bugün değilse ne zaman o parayı kullanacaklar?"

“Meslek örgütlerinde görev alanlar yakın arkadaşlarım ama maalesef başarısız ve kifayetsiz kaldılar” ifadesini de kullanan Ozan Kotra, “Meslek birlikleri MSG, MESAM, MÜYAP bir an önce bu işe el atmalı” dedi ve şu çağrıyı yaptı:

“Enstrümanını satan arkadaşlarım oldu, kimlerin arkasında çaldıklarını söylesem ağzınız açıkta kalır… Evini terk eden arkadaşlarım oldu, intiharın eşiğine gelen arkadaşlarım oldu. Elimizden geleni etimiz budumuz ölçüsünde yapmaya çalışıyoruz ama bu kesinlikle meslek birliklerinin halledeceği bir iş. Öyle 1000-2000 lira vererek de değil. Çünkü meslek birliklerinin kasada parası var, biliyorum. Çok daha sağlam çıkmaları lazım. Bugün değilse ne zaman o parayı kullanacaklar? Kendim için istemiyorum, ihtiyaç duyan arkadaşlarımıza destek olsunlar.”

Ozan Kotra intiharın eşiğindeki müzisyenlere dikkat çekerken Türkiye’de müzisyen olmanın zaten büyük zorlukları olduğunu hatırlattı ve müzisyenlere şöyle seslendi:

“Bütün müzisyen arkadaşlarıma sabır diliyorum, bir yere gelmek hiç kolay değil biliyorum, bu yaşıma kadar gün gün kalbime yumruklar yiyerek geldim, ayakta kalmak zordur, bu zorluğu birlikte aşacağız. İntihar eden müzisyen kardeşlerimi, sevenlerini, ailelerini nasıl bir bunalımın izinde olduklarını anlayabiliyorum, çünkü ben de bir müzisyenim. Yıllarca büyük sıkıntı çektim. Türkiye’de müzisyen olmak zaten kolay değildi. Şimdi de değil, bu işe girdik, yatırımımızı bu işe yaptık. Karşımıza zor bir yol çıktı, her zaman çıkıyor zaten. Her şeye rağmen hayatta kalmak çok önemli.”