T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Flickr'de 12 milyon tarihi resim ve fotoğrafa erişim bedava

Hali hazırda 2,6 milyon dosyayı Flicker'a yükleyen Kalev Leetaru isimli akademisyen, resim ve fotoğraflara otomatik eklenen etiketler sayesinde arama yapılmasını kolaylaştırmış

30 Ağustos 2014 14:25

Leo Kelion
BBC Teknoloji Editörü

ABD'li bir akademisyen Flickr'da telif hakkı sorunu bulunmayan 12 milyonluk bir tarihi resim ve fotoğraf arşivi oluşturuyor.

Hali hazırda 2,6 milyon dosyayı Flicker'a yükleyen Kalev Leetaru isimli akademisyen, resim ve fotoğraflara otomatik eklenen etiketler sayesinde arama yapılmasını kolaylaştırmış.

Resimler ve fotoğraflar Internet Archive isimli kuruluş tarafından kütüphanelerden edinilen 600 milyon kitaptan taranarak oluşturulmuş.

"Resimlerin kapsamını ve her şeyin zamanla nasıl değiştiğini görmek inanılmaz" diyen Leetaru, "Kitaplardaki fotoğrafların çoğu dünyadaki herhangi bir sanat galerisinde değil, orjinal kopyaları da uzun süre önce kaybolmuş" diyor.

Resimlerin tarihi 1500'lü yıllardan başlayıp 1922'ye kadar uzanıyor. 1922 senesi telif hakkı kısıtlamalarının başladığı yıl.

Georgetown Üniversitesi'nde Flicker'in sahibi Yahoo'nun sponsorluğunda bir programda çalışırken projeye başlayan Leetaru fotoğrafları ve resimleri ilgili metinlerle beraber kaydedebilmek için özel bir yazılım geliştirmiş.

Yazılım sayesinde kitap sayfaları arasından tespit edilen görseller JPEG formatında kaydediliyor ve ilgili metinle beraber Flickr sayfası olarak kopyalanıyor.

Leetaru'ya göre insanların bu görsellerle yapacağı en güzel şeylerden biri resimler üzerinden bir zaman yolculuğuna çıkmak.

Leetaru'nun hayali, proje gelecek yıl bittiğinde, Wikipedia sayfalarına resimlerin iliştirilmesi.

Geliştirdiği yazılımı başkalarıyla da paylaşmak istediğini söyleyen Leetaru herhangi bir kütüphanenin benzer bir projeyi yapabileceğini söylüyor.

 

BBCTürkçe

ETİKETLER

FlickrfotoğrafarşivKalev Leetaru

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24