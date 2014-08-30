Flickr'de 12 milyon tarihi resim ve fotoğrafa erişim bedava

Leo Kelion

BBC Teknoloji Editörü

ABD'li bir akademisyen Flickr'da telif hakkı sorunu bulunmayan 12 milyonluk bir tarihi resim ve fotoğraf arşivi oluşturuyor.

Hali hazırda 2,6 milyon dosyayı Flicker'a yükleyen Kalev Leetaru isimli akademisyen, resim ve fotoğraflara otomatik eklenen etiketler sayesinde arama yapılmasını kolaylaştırmış.

Resimler ve fotoğraflar Internet Archive isimli kuruluş tarafından kütüphanelerden edinilen 600 milyon kitaptan taranarak oluşturulmuş.

"Resimlerin kapsamını ve her şeyin zamanla nasıl değiştiğini görmek inanılmaz" diyen Leetaru, "Kitaplardaki fotoğrafların çoğu dünyadaki herhangi bir sanat galerisinde değil, orjinal kopyaları da uzun süre önce kaybolmuş" diyor.

Resimlerin tarihi 1500'lü yıllardan başlayıp 1922'ye kadar uzanıyor. 1922 senesi telif hakkı kısıtlamalarının başladığı yıl.

Georgetown Üniversitesi'nde Flicker'in sahibi Yahoo'nun sponsorluğunda bir programda çalışırken projeye başlayan Leetaru fotoğrafları ve resimleri ilgili metinlerle beraber kaydedebilmek için özel bir yazılım geliştirmiş.

Yazılım sayesinde kitap sayfaları arasından tespit edilen görseller JPEG formatında kaydediliyor ve ilgili metinle beraber Flickr sayfası olarak kopyalanıyor.

Leetaru'ya göre insanların bu görsellerle yapacağı en güzel şeylerden biri resimler üzerinden bir zaman yolculuğuna çıkmak.

Leetaru'nun hayali, proje gelecek yıl bittiğinde, Wikipedia sayfalarına resimlerin iliştirilmesi.

Geliştirdiği yazılımı başkalarıyla da paylaşmak istediğini söyleyen Leetaru herhangi bir kütüphanenin benzer bir projeyi yapabileceğini söylüyor.

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