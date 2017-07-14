Flash TV'nin yeni spikeri belli oldu

Flash TV yönetimi, Beyoğlu'nda arkadaşını silahıyla vuran Gökhan Taşkın'ı görevden almasının ardından yeni ana haber spikerini duyurdu. Kanalda artık ana haber bültenlerini Ülkü Çoban sunacak.

Flash TV Ana spikeri Gökhan Taşkın, geçtiğimiz günlerde Beyoğlu’nda, ruhsatlı silahı ile arkadaşını topuğundan vurmuştu. Gözaltına alınan Taşkın, arkadaşının şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakılmıştı. Flash TV yönetimi de bu olay üzerine Gökhan Taşkın'ı ekrandan çekme kararı aldı.

Flash TV yönetimi ana haber için Gökhan Taşkın yerine Ülkü Çoban ile el sıkıştı. Çoban, 15 Temmuz Cumartesi günü, ana haber bülteniyle ve hemen ardından 15 Temmuz Özel Yayını ile Flash TV ekranlarına çıkacak.

Siyasi programlarla da ekranda olacak Ülkü Çoban, daha önce pek çok kanalda haber spikeri ve siyaset programı sunucusu olarak görev almıştı ve Yurt Gazetesi'nde röportajlar yapmaktaydı.