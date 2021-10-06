Flash TV'nin yeni dönemi için hazırlanan afişte yer alan iki isim, kanalla anlaşamadıklarını açıkladı

2019 yılında yayın hayatına son veren ancak şimdilerde geri dönmek için hazırlıklara başlayan Flash TV'de afişte yer alan Saba Tümer ve Akif Beki'nin kanalın yeni döneminde olmayacağı öğrenildi.

Flash TV ile anlaştığı iddia edilen ünlü sunucu Saba Tümer, kanalın afişlerinin ortaya çıkmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı ve anlaşmadıklarını açıkladı.

Karar yazarı Akif Beki'nin de Flash TV ile anlaştığı iddia edilmiş, kanalın yeni dönem afişlerinde Beki'nin fotoğrafı yer almıştı. Saba Tümer'in ardından Akif Beki de Flash TV ile anlaşamadığı orta çıktı. Beki'nin teklifi kabul etmemesinin ardından, kanalın reklam afişi de değiştirildi.

Flash TV'nin yeni dönem transferlerinin yer aldığı afişte bu defa Saba Tümer ve Akif Beki'nin fotoğraflarının kaldırıldığı görüldü.