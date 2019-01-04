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Medya

Flash TV, haberleri kaldırdı

"Son günlerde yaşanan gelişmeler nedeniyle..."

04 Ocak 2019 13:26

Flash TV, haber programlarını yayından kaldırma kararı aldı. Yapılan açıklamada, “Son günlerde yaşanan gelişmeler nedeniyle Flash TV yönetimi Gerçek Gündem ve Gece Hattı programlarını yayından kaldırmıştır. Kamuoyuna duyurulur” denildi.

Yayın akışının büyük bölümünü eğlence programlarına ayıran Flash TV, dün yapılan yayın kesintisinin ardından bugün haber programlarını da yayından kaldırma kararı aldı.

Yapılan açıklamada, “Son günlerde yaşanan gelişmeler nedeniyle Flash TV yönetimi Gerçek Gündem ve Gece Hattı programlarını yayından kaldırmıştır. Kamuoyuna duyurulur” denildi.

Gece Hattı programını Gökhan Taşkın, sabah kuşağında yayınlanan Gerçek Gündem programını ise Yılmaz Tunca hazırlayıp sunuyordu.

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