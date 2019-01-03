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Medya

Flash TV'nin yayını kesilmiş

Flash TV, Türkiye'nin ikinci özel televizyonu olma özelliğini taşıyor

03 Ocak 2019 15:30

Son dönemde ekonomik zorluklar yaşadığı bilinen Flash TV’nin Türksat’a ödemeyi yapamayınca yayını kesildi. Paranın yatırılmasının ardından kanal izleyiciyle buluştu.

Flash TV’nin yayın akışının büyük bölümünü eğlence programlarına ayırıyordu.

Medyaradar’ın haberine göre; Ömer Ziya Göktuğ'un sahibi olduğu, 1993 yılında yayın hayatına başlayan Flash TV, Türkiye’nin ikinci özel televizyonu olma özelliğini taşıyor.

Flash TV, zaman zaman eğlence programları ve Reality Show yayınları sebebiyle RTÜK tarafından ağır cezalara çarptırılıyor.

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