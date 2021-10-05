Flash TV, billboardlarda yerini almaya başladı; işte yeni logosu ve kadrosu

2019 yılında yayın hayatına son veren ancak şimdilerde geri dönmek için hazırlıklara başlayan Flash TV, billboardlarda yerini almaya başladı.

Eski yayın anlayışını terk ederek, haber ve mizahın iç içe olacağı yeni bir formatla geri döneceği konuşulan Flash TV’nin yeni logosu ve kadrosu reklam panolarına asıldı. Reklam panosundaki afişte, kanalın yeni logosunun yanı sıra anlaştığı isimler de dikkati çekti. Şu ana kadar Hakan Aygün, Savaş Kalafat, Fehmi Koru, Can Ataklı, Akif Beki, Saba Tümer, Seda Akgül, Orhan Uğuroğlu, Çağlar Cilara, Atilla Taş, Faik Öztürk gibi isimlerle anlaşma yapıldığı ortaya çıktı.

Öte yandan kadroda yer alan Atilla Taş, sosyal medya hesabından "Çok yakında" diyerek şu fotoğrafını paylaştı:

Ardından Taş yeni programının tanıtım videosunu Twitter'da "11 ekimden itibaren hafta içi hergün; Flash TV’de gündem şaapıyoruz. Gelin siz de!" ifadeleri ile paylaştı. Videoda "Duyduk Duymadık demeyin, sosyal medyada Atilla Taş'ı dinleyin. Atilla Taş'ın Gediği hafta içi her gün" ifadeleri kullanıldı.