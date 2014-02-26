Flamenko öksüz kaldı



Flamenko müziğin efsanevi gitaristi Paco de Lucia, Meksika’da geçirdiği kalp krizi sonucu 66 yaşında hayatını kaybetti.

Paco de Lucia, hem Meksika hem de İspanya’da yaşamını sürdürmekteydi. Gerçek adı Francisco Sanchez Gomez olan sanatçının doğduğu yer olan İspanya’nın Algeciras kentinde müzisyenin ölümü nedeniyle iki günlük yas ilan edildi. Lucia’nın, plajda güneşlendiği sırada fenalaşıp, Cancun’da yerel bir hastaneye kaldırıldıktan sonra kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği açıklandı.

İspanya Eğitim ve Kültür Bakanı Jose Ignacio, Lucia için “benzersiz ve taklit edilemez bir sanatçıydı” sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

1970 yılında flamenko şarkıcısı Cameron de la Isla ile kurdukları ortaklık, flamenko dünyasına çok sayıda unutulmaz eser kazandırdı. İspanya’nın geleneksel çingene müziği olan flamenko üzerine yaptığı çalışmalarla aynı zamanda caz ve klasik müziğe de ciddi katkılar sağlayan Paco de Lucia, 70 ve 80’li yıllarda ünlü caz piyanisti Chick Korea, fusion caz gitaristleri John McLaughlin ve Al Di Meola ile birlikte çok sayıda çalışmaya imza attı.

Grammy başta olmak üzere bir çok ödül kazanan Paco de Lucia, müziğiyle İspanyol sinemasını da etkileyen isimlerden biriydi. Lucia’nın rol aldığı ve ünlü yönetmen Carlos Saura’nın imzasını taşıyan “Carmen” adlı film, 1985 yılında İspanya’ya “En İyi Yabancı Dilde Film” Oscar’ını kazandırmıştı.