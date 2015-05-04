'F..k the police' tişörtüne biber gazıyla müdahale!

ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentinde Freddie Gray adlı siyahi bir gencin gözaltında ölmesinin ardından başlayan protesto gösterileri dinmek bilmiyor. Gösterilerle birlikte polisin aşırı biber gazı ve orantısız güç kullanması tartışmaları da yeniden başladı.

Üstüne 'F..k the police' yazılı bir tişörtle sokağa çıkan siyahi bir genç, polise karşı hiçbir fiili eylemde bulunmadığı halde polisin sert tepkisiyle karşılaştı. Bir polis, kendilerine doğru yürüyen gencin yüzüne doğrudan biber gazı sıktı.

DHA'da yayımlanan habere göre, ardından bir polis de gencin uzun saçlarından çekerek yere düşürdü. Yerdeki gence bir başka polis ise ellerine arkadan kelepçe takarken diğer polisler de çevrede olan göstericileri biber gazı sıkarak bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.

Polisin orantısız bir şekilde biber gazı kullanımı üzerine göstericiler taş ve çeşitli eşyalar fırlatmaya başladı.

Olay yerindeki basın mensupları tarafından kaydedilen görüntülerin devamında gencin elleri arkadan kelepçeli halde karga tulumba taşınması dikkat çekti.