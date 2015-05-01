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Dünya
Deutsche Welle

ABD'de gösterilerin ardı arkası kesilmiyor

Bir siyahi gencin gözaltında ölümü sonrası ABD genelinde başlayan protesto gösterileri devam ediyor.

01 Mayıs 2015 12:06


Afro-Amerikalı Freddie Gray'in gözaltında ölümü Baltimore ve Philadelphia'da yüzlerce kişi tarafından protesto edildi. Philadelphia'daki gösteride yer yer güvenlik güçleriyle arbede yaşandı. Ancak yürüyüş olaysız sona erdi.

Baltimore'da ilan edilen sokağa çıkma yasağında üçüncü gece de sakin geçti. Bazı grupların yasağa rağmen sokağa çıktıkları, ancak yasağa büyük ölçüde uyulduğu belirtildi.

Baltimore'da olayların kontrolden çıkması üzerine olağanüstü hal ilan edilmiş, bir hafta boyunca 22:00 – 05:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı açıklanmış, yasağın başladığı ilk gece yaklaşık 100 kişi polisle çatışmış, birçok kişi gözaltına alınmıştı.

Şüpheli ölüm dosyası savcılıkta

Freddie Gray'in gözaltında ölümü önceki gün aralarında New York, Boston, Washington ve Chicago'nun da bulunduğu kentlerde düzenlenen gösterilerle protesto edilmişti.

Öte yandan Baltimore Emniyet Müdürü Anthony Batts, Freddie Gray'in ölümüyle ilgili dosyanın savcılığa teslim edildiğini açıkladı. Olaya adı karışan 6 görevli açığa alındı. ABD Adalet Bakanlığı vatandaş haklarının ihlal edildiği şüphesiyle soruşturma başlattı.

Freddie Gray neden öldü?

Freddie Gray, gözaltına alınmasından bir hafta sonra omurilik yaralanması nedeniyle hayatını kaybetmişti. 12 Nisan'da meydana gelen olayın ayrıntıları henüz açıklık kazanmazken, Gray'in polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceği tahmin ediliyor.

Görgü tanıklarının cep telefonuyla çektikleri görüntüler, polisin acı içinde bağıran Gray'i polis merkezine götürmek için bindirilecek aracı beklerken yere yatırdığını gösteriyor. Yaklaşık bir saat sonra hastaneye kaldırılan Gray burada komaya girmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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