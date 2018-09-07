LEFKE, (DHA)- LEFKE Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Gülbin Ergin, \'8 Eylül Dünya Fizyoterapi Günü\' dolayısıyla bölüme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ergin, “Dünyada 100, ülkemizde ise yaklaşık 50 yıldan fazla bir geçmişe sahip olan fizyoterapistlik mesleği özgün ve kendi otonomisi olan bir bilim dalı” dedi.

Fizyoterapistlik mesleğinin, insanların yaşam boyu maksimum fonksiyonel yeteneklerini geliştirme, devam ettirme ve düzenleme gibi çok önemli sağlık hizmetlerini sağladığını dile getiren Ergin, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarının yaşamın her döneminde, sağlıklı ve hasta kişiler, engelli ve engelsiz kişiler için gerekliliğine dikkat çekerek, bu uygulamaların amaçlarını; sağlıklı ve verimli yaşamı devam ettirme, hastalık sürelerini kısaltma ve engellilik durumunda en üretken seviyeyi kazanma ile bu seviyeyi devam ettirmek olarak sıraladı.

“FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON UYGULAMALARI ETKİN ROL OYNUYOR”

Ergin, “Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları günümüzde, bilim ve teknik alanında elde edilen gelişmelere paralel olarak, tüm yaş gruplarındaki kişilerin, yeni doğan ve erken doğum dahil olmak üzere çocuk, adolesan, yetişkin ve yaşlıların sağlıklarının geliştirilmesinde etkin rol alan bir bilim dalı haline gelmiştir” dedi.

Yrd. Doç. Dr. Gülbin Ergin, fizyoterapistlerin bir hastalık veya kaza sonrası hasta olan kişilerin mümkün olan en üst bağımsızlık seviyesine ulaştırılmaları için gerekli çalışmaları yapmakta olduklarını dile getirdi.

Fizyoterapistlerin en sık çalıştıkları alanların nörolojik hastalıklar, ortopedi ve travmatolojik hastalıklar, romatoloji, kalp-dolaşım ve solunum sistemi hastalıkları, obstetrik ve ürojinekolojik durumlar, spor yaralanmaları, el yaralanmaları, beyin cerrahisi, plastik cerrahi, genel cerrahi olduğundan bahseden Ergin, öğrencilerin mezuniyet sonrası yüksek lisans ve doktora eğitimleri ile akademik olarak ilerleyebileceklerini ve dolayısı ile bölüm öğrencilerini mezuniyetten sonra geniş bir çalışma alanının beklemekte olduğuna da dikkat çekti.

\"FİZYOTERAPİSTE OLAN GEREKSİNİM HER GEÇEN GÜN ARTIYOR\"

“Fizyoterapistlik mesleğinde teknolojik gelişmelere bağlı olarak 20. yüzyılda çok önemli ilerlemeler sağlanmıştır” diyen Ergin, fizyoterapinin, toplumun değişen ihtiyaçlarına göre gelişim gösterebilmesi, yaşlı nüfusunda artış, obezite, hareketsizlikle oluşan hastalıklar gibi yaşam kalitesi beklentisinin artması, toplumda fizyoterapi ve rehabilitasyonun öneminin anlaşılması ile fizyoterapistlik mesleğine talebin her geçen gün arttığını belirtti. LAÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nün de uzman akademik kadrosu, uygulamalı üniteleri (elektroterapi, hidroterapi, nöroloji) ile 6 yıldan beri eğitim ve öğretim hayatına devam etmekte ve ilerlemekte olduğunu ifade eden Ergin, bu anlamda fizyoterapistlik mesleğine üniversite olarak katkı sağlamakta olduklarına vurgu yaptı.

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