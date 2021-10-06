Dijital müziğin eylül şampiyonları belli oldu

Dijital müzik platformu fizy, Eylül ayında en fazla dinlenen isimleri açıkladı. En listesinde Sezen Aksu, Müslüm Gürses, Ahmet Kaya ve Yıldız Tilbe gibi sanatçılar yer aldı.

Fizy’de Eylül ayının ‘en’leri belli oldu. Müzik tutkunları sonbaharı karşılarken en fazla Sezen Aksu, Müslüm Gürses, Ahmet Kaya ve Yıldız Tilbe gibi usta isimlerin şarkılarını dinledi. Bu isimleri Edis, Sefo, Tarkan, Sura İskenderli ve Kurtuluş Kuş & Burak Bulut takip etti.

Eylül ayında en çok Edis’in ‘Arıyorum’ şarkısı dinlendi

Eylül ayında Edis’in ‘Arıyorum’ isimli şarkısı en fazla dinlenen ve beğenilen parçalardan olurken, düetleri ile son dönemde büyük bir hayran kitlesine ulaşan Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut’un seslendirdiği ‘Baba Yak’, ‘Sevmedim Deme’ ve ‘Nabız’ isimli parçalar da geçen ay en fazla dinlenen ve beğenilen şarkılar oldu.

Düetler en çok dinlenen şarkılar arasında

Sefo’nun ‘Bilmem mi?’, Sura İskenderli’nin ‘YOK’, Ece Mumay’ın ‘Peri’, Zeynep Bastık ve Reynmen’in birlikte seslendirdiği ‘Yalan’ ve Bilal Hancı ile Mustafa Ceceli’nin ‘Rüzgar’ isimli düetleri de müzik tutkunlarının Eylül’de en fazla dinlediği ve beğendiği şarkı oldu. Ayla Çelik ve Hakan Altun’un ‘Seviyoruz Hala’ isimli düeti ve Müslüm Gürses’in ‘Seni Yazdım’ parçası ise platformun en fazla paylaşılanları arasında yer aldı.

En çok dinlenen tür Pop müzik oldu

Eylül ayında en çok dinlenen tür ise yine pop oldu. Pop’u sırasıyla ‘rap’, ‘en iyiler/best of’, ‘oldies /eski günler’, ‘melankoli’, ‘yeni çıkanlar’ ve ‘arabesk’ takip etti. Fizy editörleri tarafından hazırlanan ve birbirinden farklı alternatifler sunan listeler arasında en çok tercih edilenler ise şöyle sıralandı:

“‘En Yeniler Yerli’, ‘fizy pop’, ‘Akustik Mood’, ‘90’lara Dönüş’, ‘Günün Listesi’, ‘Mutlu Şarkılar’ ve ‘Sportif Rock’.”

En çok İstanbul'da dinlendi

Eylül’de Fizy’yi en çok dinleyen şehirlerin başında İstanbul geldi. İstanbul’u sırasıyla Ankara, İzmir, Konya, Adana, Bursa, Gaziantep, Diyarbakır, Antalya ve Çorlu takip etti. (DHA)