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Kültür-Sanat

Fiziksel büyümesi durdurulamayan yazar: Julio Cortázar

'Trajik, ama bir o kadar da keyifli bir hayat yaşamıştı Cortázar. Yetişkinlerde büyüme hormonu fazlalığına bağlı olarak gelişen bir hastalık olan acromegalia hastalığına sahipti'

24 Ağustos 2013 18:39

Erol Anar

Jorge Luis Borges ile birlikte adı Garcia Márquez’in yanına koyulan yazarlardan birisidir Julio Cortázar (1914-1984). Yazdığı ayrı okuma biçimlerini destekleyen deneysel bir roman olan “O Jogo da Amarelinha=Seksek Oyunu” ise başyapıtlarından birisidir. Türkiye’de belki Borges kadar tanınmaz, ama Latin Amerika’da çok ünlüdür.

 

Trajik ama keyifli bir hayat

 

Trajik, ama bir o kadar da keyifli bir hayat yaşamıştı Cortázar. Yetişkinlerde büyüme hormonu fazlalığına bağlı olarak gelişen bir hastalık olan acromegalia hastalığına sahipti. Bu yüzden durdurulamaz bir sekilde büyüyor ve normalden daha yavaş bir biçimde yaşlanıyordu. Yazar, 70 yaşında öldüğünde 2,14 metre boyunda idi.

Şiirsi metin ve kısa öykü ustası olan Cortázar, ünlü İtalyan sinemacı Michelangelo Antonioni ile Jean-Luc Godard’a da ilham verdi.

 

Arjantin’de 2014, Yazar Julio Cortázar yılı ilan edildi

 

Arjantin’de 2014, doğumunun 100. yıldönümünde Yazar Julio Cortázar yılı ilan edildi. Bu kapsamda 2014 yılı içerisinde çeşitli Arjantin kentlerinde Cortázar ile ilgili film, fotoğraf sergileri, paneller düzenlenecek ve kitaplarının yeni baskıları yapılacak.

Etkinliklere, Ulusal Kültür Sekreterliği (Secretaria de Cultura da Nação), Halk Televizyonu (Televisão Pública) Ulusal Güzel Sanatlar Müzesi (Museu Nacional de Belas Artes), Ulusal Kütüphane (Biblioteca Nacional), Dil ve Kitap Müzesi  (Museu do Livro e da Língua) ve Chivilcou ilçesi sponsor olacaklar.

 

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