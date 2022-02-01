Fiyatlarına zam yapan fırıncı: Utanıyoruz ama artık biz de işin içinden çıkamıyoruz

Kütahya'da unlu mamuller üreticisi Benli Fırın, ürünlerine zam yaptı. Tezgahına da "Uyguladığımız zamlar için utanıyoruz. Ama artık biz de işin içinden çıkamıyoruz. Herkesten özür diliyoruz" yazısı yazdı.

Kütahya'da unlu mamuller üreticisi Benli Fırın sahibi Emre Emrah Yeşil’in, işletmesindeki tezgaha, uyguladığı zamlar nedeniyle utandığını ve müşterilerinden özür dilediğini belirten yazı asması, sosyal medyada da gündem oldu.

2022 yılının ilk dakikalarında başta doğalgaz ve elektrik olmak üzere akaryakıta gelen zamların yansıması iğneden ipliğe gelmeye devam ediyor. Kütahya’da uzun yıllar unlu mamuller üretimi yapan Benli Fırın sahibi de ürettiği unlu mamullere zam yaptı.

Benli Fırın sahibi Emre Emrah Yeşil, yaptığı zamlar karşısında utanç duyduğunu ifade eden bir yazı da fırınındaki tezgaha astı. Yeşil’in, işletmesindeki unlu mamullerin bulunduğu camekanın üzerine astığı "Uyguladığımız zamlar için utanıyoruz. Ama artık biz de işin içinden çıkamıyoruz. Herkesten özür diliyoruz" şeklinde yazı, sosyal medyada da çok kişi tarafından paylaşıldı.

"Tüm kullandığım ürünlerde iki kat artış var"

Kullandığı tüm ürünlere yüzde 100’e yakın zam geldiğini ve artık işin içinden çıkamadığını belirten işletmeci Emre Emrah Yeşil Sözcü'den Kemal Atlan'a yaptığı açıklamada, kendisinin de sonuçta bir tüketici olduğunu ve uygulamak zorunda kaldığı zamlar nedeniyle utanç duyduğunu söyledi.

Yaptığı maliyet hesabı sonrası her geçen gün işletmesini zarar ile kapattığını ifade eden Yeşil, “Geçen Kasım ayında simit 2,5 lira, açma ve poğaça türü ürünler ise 3 lira şeklinde tarifemiz vardı. Ancak biz buna rağmen tüm ürünlerimizi 2,5 liradan satıyorduk. İşçilik maliyeti, kullandığımız malzemelerin fiyatları yüzde 100’e yakın arttı. 6 bin lira gelen elektrik ve doğalgaz faturamız son ay 13 bin lira geldi. 6 ay önce çuvalını 200 liraya aldığım un 380 lira oldu. Bir yıl içerisinde tüm ürünlere yaklaşık 3 kat zam geldi. Son 3 ay içerisinde ise tüm kullandığım ürünlerde iki kat artış var.

Geçen Mayıs ayında 145 liraya aldığım yağ 495 lira aynı şekilde susama ve tüm kullandığım ürünlerin fiyatı arttı. Maliyet hesabını çıkarttıktan sonra kar yerine zarar ettiğim ortaya çıktı ve zam yapmaya mecbur kaldım” dedi.