Fiyatlar arttı, balkonlar sebze-meyve bostanına döndü!

Pandemiyle artan sağlıklı beslenme trendine, yüksek meyve-sebze fiyatları da eklenince evlerin balkonları adeta bostana döndü.

Pandemiyle başlayan trende, enflasyonun getirdiği artış da eklenince mahalle marketlerinde bile domatesten bibere, maydanozdan dereotuna kadar birçok ürünün fidesi ve tohumu satılmaya başlandı. Tanesi 3 TL dolayında olan fidelere vatandaşlar yüksek talep gösterirken söz konusu ürünlere saksı ve bitki toprağı da eşlik etti.

Dünya’dan Yener Karadeniz’e konuşan Fide Üreticileri Alt Birliği (FİDEBİRLİK) Başkanı Kayhan Yıldırım, salgından bu yana meyve sebze fidesinde bireysel talebin yüzde 200’den fazla arttığını söyledi. Bunun bir trend haline geldiğini belirten Kayhan, artan fiyatların da etkisi ile artışın katlanarak artmasına yönelik beklentisini dile getirdi.

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