Pazarda fiyatlar arttı, vatandaş sebze fidelerine akın etti

Pazarda ve markette; sebze ve meyve fiyatlarında düşüş yaşanmazken, yüksek fiyatlar karşısında vatandaş, fide alarak evde sebze-meyve yetiştirmeye başladı. İBB’ye bağlı Alibeyköy Bahçe Market’te geçen yıl haftada bir olan fide sevkiyatı bu yıl 2’ye yükseldi.

Uzun kuyrukların oluştuğu Bahçe Market’te en çok ilgi gören fideler domates, biber, salatalık, patlıcan, fasulye, maydanoz, kabak, kavun, karpuz ve çilek fideleri oldu. En çok talep ise kilosu pazarda 30 liraya kadar ulaşan domatese oldu. Domatesi, salatalık ve biber takip etti.

Bahçe Market sorumlusu Orman Mühendisi Nihan Özok, “Baharın gelmesi ve pazardaki fiyatlar karşısında sebze fidelerine yoğun ilgi var. Geçen sene haftada bir sevkiyatlarımız oluyordu, şu anda haftada iki sevkiyat gerçekleştiriyoruz. Geçen sene tüm sezonda 376 bin civarında fide satışımız oldu. Bu sene sadece 2 haftada 126 bini geçtik. Vatandaş bir sebzeden en az 20 fide alıyor” dedi.

Sebze fidelerinin tanesi 3,25, çileğin saksısı da 22,5 liradan satılıyor.