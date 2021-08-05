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Koronavirüs

Fitness tutkunu aşı olmayı reddetmişti; 42 yaşında Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

05 Ağustos 2021 08:58

Aşı olmayı reddeden bir fitness ve tırmanma tutkunu olan 42 yaşındaki John Eyers, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

The Guardian’da yer alan habere göre, hayatını kaybeden Eyers’ın ikiz kardeşi Jenny McCann, onun tanıdığı “en fit en sağlıklı” insan olduğunu söyledi. McCann, insanların Covid-19’a karşı tamamen dayanıklı olduklarını düşünmemesini istedi.

Kardeşi, Eyers’ın Koronavirüs’e yakalanmadan önce Galler dağlarını tırmandığını, virüsten dört hafta önce kamp yaptığını anlattı. Jenny McCann, Covid-19'a yakalandıktan sonra Eyers’ın yoğun bakımda tedavi gördüğünü söyledi 

Eyers’ın hastanede solunum cihazına alınmadan önce “keşke aşı olsaydım” dediği belirtildi. 

Sağlık çalışanları ve Covid hastaları, aşı olmayı reddenlerin hastalandıklarında yaşadığı pişmanlık duygusunu sık sık anlatıyor. 

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