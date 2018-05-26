Fitch'ten bir Türkiye uyarısı daha: TL'deki zayıflık kredi notu üzerinde baskı oluşturabilir

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, bir haftada ikinci kez Türkiye'yle ilgili uyarıda bulundu. Türk Lirası’ndaki değer kaybının devam etmesi halinde döviz borçlu şirketlerin baskı altında kalacağı ifade edilirken; Fitch'in ülke notları yöneticisi James McCormack, TL'de devam eden zayıflığın Türkiye'nin kredi notu üzerinde de baskı oluşturabileceğini söyledi.

Fitch, ”Kurun geldiği seviye burda kalırsa, ya da daha da bozulma gerçekleşirse, TL'de son zamanlarda yaşanan değer kaybı Fitch tarafından notlandırılan şirketlerdeki baskıyı arttırabilir" açıklamasını yaptı.

Kurdaki düşüşün yakın zamanda ödeme yapması gereken döviz borçluluğu yüksek şirketler için kısıtlı likidite pozisyonları üzerinde daha fazla baskı oluşturabileceği belirtilen açıklamada, “Bu riskler kurumsal kredi profillerinin içerisine dahil edilmiştir. Ancak kredi ölçü birimlerindeki bozulmanın olumsuz notlamaya yol açmayacağı anlamına gelmeyecektir" ifadelerine yer verildi. Açıklama, şöyle devam etti:

"Türk şirketleri yaygın anlamda yabancı para birimleri cinsinden borçlanmayı kullanıyor. Fakat bu yöntem etkin bir biçimde korunaklı(hedged) ya da yabancı para birimleri cinsinden gelirler tarafından dengelenmiş değil. TL'deki bozulma nedeniyle, şirketlerin döviz cinsi borçlanmadaki şişkinliği, yerel para birimleri cinsinden gelirlere bağlandı."