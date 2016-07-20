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15 Temmuz Darbe Girişimi

Fitch: Türk bankalarının riskleri arttı

Fitch, risklerin artmasına rağmen Türk bankacılık sektörünü temel olarak sağlam görmeye devam ettiklerini söyledi

20 Temmuz 2016 19:26

Darbe girişimi sonrası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türk bankaları ile ilgili değerlendirmesinde risklerin arttığını belirtti.

Fitch, risklerin artmasına rağmen Türk bankalarının temellerinin sağlam olduğunu söyledi. Business HT'de yer alan habere göre, Fitch'ten Türk bankaları ile ilgili değerlendirmede şu ifadeler kullanıldı:

"Türk bankalarının kredi profilleri ülke risklerine karşı hassas. Türk bankalarının finansal ölçütlerinde kısa vadede herhangi bir hızlı hareket beklemiyoruz. Bankacılık sektörünün turizm sektörüne kredileri toplam kredilerin yüzde 3'ü gibi küçük bir seviyede. Türk bankacılık sektörünü, temel olarak sağlam görmeye devam ediyoruz. Not verdiğimiz Türk bankalarıın döviz likidite seviyesi genel olarak uygun ve kısa vadeli döviz yükümlülüklerine büyük ölçüde yeterli."

 

Moody's bankaları incelemeye almıştı

 

Darbe girişiminin ardından Türkiye'nin kredi notunu "düşürmek üzere" incelemeye alan uluslararası kredi derecelendirme şirketi Moody's, ülke notuna bağlı olarak, derecelendirdiği 17 Türk bankasını da "negatif incelemeye" aldı.

Moody's'den yapılan açıklamada, gelişen siyasi ve ekonomik durumdan kaynaklı olarak ortaya çıkan risklerin değerlendirilmesi ihtiyacı nedeniyle notların izlemeye alındığı belirtildi.

 

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