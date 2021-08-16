Fitch Direktörü Gamble: Türkiye'nin kredi görünümü değerlendirmesinde Merkez Bankası'nın politika belirsizliği etkili oldu

Fitch Kıdemli Direktörü Paul Gamble, Fitch Ratings’in Türkiye’nin kredi görünümü hakkında yaptığı değerlendirmede, Merkez Bankası'ndaki politika belirsizliğinin de etkili olduğunu söyledi.

Bloomberg HT’ye konuk olan Fitch Kıdemli Direktörü Paul Gamble, kuruluşun Türkiye'nin kredi notunu “BB-”, görünümünü ise “durağan” olarak teyit etmesine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Gamble, Türkiye’nin bu yılki büyüme ve enflasyon tahmini hakkında yaptığı yorumda, büyüme tahminini yüzde 6,3'ten yüzde 7,9'a yükselttiklerini, enflasyonun ise 2021 sonunda yüzde 16,9'a gerilemesini beklediklerini açıkladı.

Merkez Bankası'nda politika belirsizliğinin değerlendirmeyi etkilediğini belirten Gamble, para politikası üzerindeki baskının faiz artırımını zorlaştırdığını söyledi.

Gamble, Türkiye ekonomisinin makro verilerine dair yaptığı değerlendirmede, “İkinci çeyrekte ekonominin daha dirençli olduğunu gördük, önceden beklediğimizden daha güçlü geçti. Mali politikalarda hala bir alan olduğunu düşünüyoruz.” dedi.

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