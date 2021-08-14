Fitch, Türkiye'nin notunu ve görünümünü teyit etti

Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu "BB-", görünümünü ise “durağan” olarak teyit etti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu "BB-" , görünümünü ise “durağan” olarak teyit ettiğini açıkladı.

Fitch Ratings, 19 Şubat 2021 tarihli değerlendirmesinde Türkiyenin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederken, görünümünü "negatif"ten "durağan"a revize etmişti.

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye'nin notu, yüksek finansman gereksinimlerini, jeopolitik riskler tarafında zayıf para politikasını yüksek enflasyonu ve düşük dış likiditeyi yansıtıyor.

Durağan Görünüm, enflasyona bağlı belirsizliği, merkez bankası bağımsızlığının olmamasını ve 2023'e kadar yapılacak genel seçimler öncesindeki istikrarın bozulma potansiyelini yansıtmaktadır.

Siyasi kaygılar, yükselen enflasyona rağmen (Temmuz'da yıllık yüze 18,95) merkez bankasının politika faizini artırma kabiliyetini sınırlandırıyor. Olumlu baz etkisi ve yavaşlayan iç talep nedeniyle enflasyonun 2021 sonunda yüzde 16,9'a gerilemesini bekliyoruz. İkincisi, kısmi olarak daha sıkı finansal koşullar, 2020 kredi teşvikinin aşamalı olarak kaldırılması ve bireysel kredi büyümesini hedefleyen tedbirlerin uygulamaya konulması nedeniyle kredi büyümesindeki belirgin yavaşlamadan kaynaklanacak.

Yüksek devir etkisi (özellikle 1Ç21'deki güçlü performansın ardından) ve ekonomik aktivitedeki direncin devam etmesi nedeniyle büyüme tahminimizi Haziran'daki yüzde 6,3'ten 2021'de yüzde 7,9'a revize ettik.