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Sağlık

Fıskiyeli vantilatörler 10 gün içinde öldürebilir

Su buharcıklarının havadan solunum yoluyla akciğere girmesi sonucu oluşan lejyoner hastalığı 10 gün içinde ölüme sebep olabiliyor

17 Temmuz 2014 16:06

Cadde, sokak ve parklardaki fıskiyeler, su buharlı vantilatörler, duş başlıkları, su soğutmalı merkezi klima sistemleri, SPA’lardaki jakuziler, astım hastalarının kullandığı buharlı solunum cihazları hastalığa yol açan etkenler olarak gösterildi. Özellikle Eylül ve Ekim aylarının en tehlikeli dönem olduğuna işaret eden Antalya’da özel bir klinik sahibi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Cengiz Yüce Kayabek, yaz aylarının da lejyoner hastalığı için yine en riskli dönemler olduğuna dikkat çekti.

Mehmet Çınar’ın Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre Türkiye’de, lejyoner hastalığına ilişkin kayıt tutulmadığını belirten Dr. Kayabek, en son dünyaca ünlü beyin cerrahı Prof. Dr. Yusuf Erşahin’in de Adana’da bir otelde yakalandığı tahmin edilen ve ölümüne neden olan lejyoner hastalığının, insana havadaki buharcıklarını solumasıyla bulaştığını ve 10 gün içinde ölüme sebep olabildiğini dile getirdi.

 

Su buharlı vantilatörler

 

Suyun zerrecikler halinde havayla temas etmiş halini insanların soluması durumunda kısa sürede ölümcül tehlikeye ulaşan bu hastalığa ilişkin risklerin yaz döneminde çok daha arttığına işaret eden Dr. Kayabek, bulaşma şekillerini şöyle sıraladı:

"Birçok kafe tarzı işletmelerde vantilatör önüne nozul konularak suyun pulvarize edilerek, serinletme amacıyla püskürtüldüğü yöntem. Çok büyük tehlike. Hem çok sayıda kamu kurumu, hem de özel işletmelerin bahçe ve peyzaj sulamaları sırasında kullandığı fıskiyelerin havaya yaydığı su baloncukları ya da su tozları. Duş başlıkları, hamam ve soğutma kulesi (klima) genellikle oteller, hastaneler gibi alanlarda kullanılıyor. Su soğutmalı merkezi klima sistemleri. Su buharı 2- 3 kilometre kadar etrafa yayılabiliyor ve kontrol edilemiyorsa herkes için tehlike oluşturur"

 

Buharlı solunum cihazları

 

Diş hekimlerinin kullandığı aletlerin ve astımlıların kullandığı solunum makinesinin de lejyoner bakterisi taşıdığını belirten Dr. Cengiz Yüce Kayabek, "Dayıyorlar ağzına insanların. Fakat bu suyun testi yapılmadıysa, otomatik olarak kişiye lejyoner bakterisi veriliyor. Ayrıca her kişi için sadece başlık değil içindeki suyun da değiştirilmesi gerekiyor. Fakat bizde suyu değiştirmiyorlar. Bazılarında başlıklar bile değiştirilmiyor" dedi.

 

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