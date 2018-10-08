Fıskiyede öpüşme sahnesi hastanelik etti

"Erkenci Kuş"un öpüşme sahnesi Can Yaman'ı hasta etti. Yaman hastanede olduğunu sosyal medyadan duyurdu.

Star TV’de yayınlanan “Erkenci Kuş” dizisinin oyuncuları Demet Özdemir ve Can Yaman’ın öpüşme sahnesi, Yaman’ı hasta etti.

Onur Akay, sosyal medya hesabından Can Yaman’ın sahne sonrası hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Can Yaman da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dün akşam yayınlanan Erkenci Kuş dizisindeki öpüşme sahnesine atıfta bulunarak “Yazıyorsunuz böyle fıskiyeli sahneleri sonra hastanelere düşüyoruz” dedi.