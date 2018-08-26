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Yaşam

Fıskiye keyfi ineklerde süt verimini artırdı

"Fıskiyeyi çalıştırdığımızda hayvanlar altına girip suyun etkisiyle serinliyor; böylece hayvanların süt verimi artıyor"

26 Ağustos 2018 18:02

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde besicilik yapan Fatih Çakan, sıcak havalardan bunalan ineklerini fıskiyeyle serinletmesinin ardından süt veriminin arttığını söyledi.

Bigadiç’e 3 kilometre uzaklıktaki Balatlı Mahallesi'nde 20 yıldır besicilik yapan Fatih Çakan, artan hava sıcaklıklarıyla birlikte ineklerinin süt verimin düştüğünü fark etti. İnekleri serinletmek için ahıra fıskiye sistemi kurdurdu. Günün en sıcak saatlerinde birkaç saat çalıştırılan fıskiyenin serinlettiği ineklerin süt verimi bu sayede arttı.

Çakan, "Aşırı sıcaklarda hayvanlarımızın süt veriminin düşmesi üzerine aklımıza bu fikir geldi. Ahıra fıskiye sistemini kurduk. Sıcak havalarda günde 2-3 saat çalıştırdığımızda hayvanların süt veriminin arttığını gördük. Fıskiyeyi çalıştırdığımızda hayvanlar altına girip suyun etkisiyle serinliyorlar. Böylece hayvanların süt verimi artıyor. Sistemi herkese tavsiye ederiz" dedi.

(DHA)

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