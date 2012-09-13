Fisk: Bir çift kaçık Müslüman dünyasında minyatür savaş çıkardı

Independent gazetesinin kıdemli Orta Doğu muhabiri Robert Fisk, Libya ve Mısır başta olmak üzere, Müslümanların yaşadığı ülkelerde öfkeli ve şiddetli protestolara yol açan Amerikan filmini "provokasyon" olarak nitelendiriyor.

"Provokatörler politikayla dinin kaynaşmadığını biliyor" başlıklı makalede, "sadece bir çift kaçığın birkaç saniye içinde, Müslüman dünyasında minyatür bir savaş çıkarabildiği" söyleniyor.

Fisk, Muhammed peygamberin aşağılandığı iddiasıyla Libya'da yapılan bir gösteride Amerikan büyükelçisi Christopher Stevens'ın ateşe verilen konsolosluk binasında ölümüne gönderme yaparak şu ifadeleri kullanıyor:

"Şimdi başka internet çok bilmişleri Orta Doğu'yu ateşe verdi: Peygamber karikatürleri, Kuran yakmalar, şimdi de 'terörist' kılıklılar ve sahte bir çöl. Sonra El Kaide'nin Batılı-Hıristiyan versiyonu saklanırken, masumlar havasız bırakılarak, başları kesilerek veya başka şekilde öldürülüyor: Acımasız Müslüman intikamı böylece, pislik satıcıların İslam'ın şiddet dolu bir din olduğu yönündeki ırkçı iddialarına 'kanıt' sunuyor."

Orta Doğu'da politikayla dinin kaynaşmadığını belirten Fisk, sözlerini şöyle sürdürüyor: "İkisi aynı şey. Christopher Stevens, Bingazi'deki diplomat arkadaşları, Türkiye ve Afrika'daki rahipler, Afganistan'daki BM personeli: Hepsi de şu 'Hıristiyan papaz', 'karikatürist', 'film yapımcısı' ve 'yazar'lar adına bedel ödedi. Bu tırnaklar, bilerek 1,6 milyar Müslümanı provoke eden hokkabazlarla gerçekler arasına ince bir çizgi çekmek için gerekli."

Danimarka'da pek bilinmeyen bir gazetenin Muhammed peygamberi, başındaki sarıkta bir bombayla resmeden bir karikatür yayınlamasından sonra Beyrut'taki Danimarka elçiliğinin yakıldığını hatırlatan Fisk, ABD'nin Teksas eyaletinde bir papazın, 'Kuran'ı ölüme mahkûm etmesinin' ve Afganistan'ın Bagram kentinde ABD personelinin 'yanlışlıkla' Kuran sayfalarını yakmasının izlediğini dile getiriyor.

Fisk, bu olayları Batı dünyasındaki bazı olaylara benzetti. 15. yüzyılda İspanya'da Hıristiyan karikatüristlerin peygamberi ağıza alınmayacak davranışlar sergiler halde çiziyordu. Paris'teki bir sinemada İsa peygamberi bir kadınla sevişirken gösteren bir film yayınlanınca, salon ateşe verilmiş, izleyicilerden biri hayatını kaybetmişti. Katil bir Hıristiyandı.

Teknolojinin gelişmesi nedeniyle, artık minyatür bir savaş çıkarmanın sadece birkaç saniye alacağını vurgulayan Independent muhabiri, Bingazi'de konsolosluğu ateşe verenlerin Libya hükümetinin iddia ettiği gibi devrik lider Muhammed Kaddafi yanlıları olmadığını, olayda El Kaide'nin parmağının bulunduğunu öne sürüyor.

Ancak Fisk'e göre, yine de esas fail, öfkeye yol açan videoyu yayınlayanlar: "Bazı radyo sunucuları bana, Kahire ve Bingazi'deki kargaşanın 11 Eylül saldırılarının yıldönümüne rast getirilmiş olup olmadığını sordu. Hiçbirinin aklına, video-klip provokatörlerinin yayınlama tarihini 11 Eylül'e denk getirmiş olmalarını sormak gelmedi." (BBC Türkçe)