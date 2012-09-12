Film ABD'de gösterimde, Mısır isyanda!

ABD'de Hz. Muhammed'e hakaret içerdiği iddia edilen bir sinema filmininin gösterime girmesi Mısırlıları kızdırdı. Filmi protesto eden bir grup eylemci, ABD'nin Kahire Büyükelçiliği önünde bayrak yaktı.

Protestocular, ABD'de yaşayan bir grup Kıpti tarafından çekilen ve Hz. Muhammed'e hakaret içeren sinema filmine tepki göstermek için ABD'nin Kahire Büyükelçiliği önünde toplandı.

Eylemcilerden biri elçilik binasına tırmanarak Amerikan bayrağını indirdi. Kıptiler aleyhine slogan atan eylemciler, ABD bayrağını da yaktı.

Hristiyanlardan destek

Mısır'daki Hristiyan aktivistler de filmin gösterimin durdurulması için ABD elçiliği önünde yapılan eyleme destek verdiğini belirtti.

Kıpti devleti kurucuları sayılan Moris Sadık, Asamet Zagleme başta olmak üzere ABD'de yaşayan Mısırlı Hristiyanlar ve daha önce Kur'an yakma eylemiyle gündeme gelen ABD'li Rahip Terry Jones, filmin bugün gösterime gireceğini açıklamıştı.

ABD'nin Kahire Büyükelçiliği, filmi, ''Dini kışkırtma'' olarak nitelendirerek kınamıştı.