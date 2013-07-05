'Fişi çekilsin' söylemine hükümetten 'hayır' cevabı

26 Haziran tarihinde kaydedilen mahkeme tutanaklarında Güney Afrika'nın eski Devlet Başkanı

Nelson Mandela'nın bitkisel hayatta olduğu ve yaşam destek ünitesine bağlı olarak hayatta kalabildiği öne sürülmüştü.

Mandela'nın ailesine Nelson Mandela'nın tepkisiz olduğu, ölüm ve koma arasında kaldığı belirtilerek, yaşam destek ünitesinin kapatılması gerektiği söylenmişti.

Ntvmsnc.com'un haberine göre:Güney Afrika Devlet Başkanlığı'ndan yapıla açıklamada, Başkan Jacob Zuma'nın, Mandela'yı hastenede ziyaret ettiği belirtilerek, "Mandela’nın durumu kritik fakat istikrarını koruyor. Doktorlar da Mandela’nın kalıcı olarak bitkisel hayatta olduğu iddiasını yalanlıyor” denildi.

Mezar ve mirâs kavgası

Nelson Mandela hastanede yaşam mücadelesi verirken, ailesinin miras ve mezar kavgası mahkemeye taşındı. Mandela'nın nerede gömüleceği konusunda torunu ve çocukları arasında tartışma yaşanıyor.

Kavga, Mandela'nın daha önce ölen üç çoçuğunun naaşı üzerinde yoğunlaşıyor. Mandela öldüğü zaman bu üç çocuğunun yanına gömülmek istediğini açıklamıştı.

Efsanevi liderin en büyük torunu Mandla ise "üç çocuğu ve Mandela'nın kendisinin kabile şefi olduğu köye gömülmesi için çaba harcıyor. Harekete geçen Mandla, Mandela'nın üç çocuğunun mezarını kendi köyüne taşıdı.

Ailenin diğer üyeleri buna karşı çıktı. Mahkemeden çıkan kararla üç çocuğun naaşı, yeniden Mandla'nın köyünden alınarak eskiden gömüldükleri Kunu'ya gömüldü. karara göre Nelson Mandela da öldüğünde doğduğu köy olan Kunu'ya gömülecek.

'Mezarı ziyaretçi akınına uğrayacak'

Mahkemeden çıkan kararla planları suya düşen Mandla ise, dedesinin mezarının ziyaretçi akınına uğrayacağına dikkat çekerek ailenin diğer üyelerini bu gelirin peşinde olmakla suçladı.

Siyasî miras

Efsanevi liderin siyasi mirası da tartışma konusu. Birçok parti Nelson Mandela'nın fotoğraflarını kullanarak önümüzdeki yılki seçimler için afiş hazırlattı. Mandela hayattayken fotoğraflarının bu şekilde kullanılması tepki çekiyor.