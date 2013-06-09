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Dünya

Nelson Mandela hastaneye kaldırıldı

Güney Afrika'nın ayrımcılığa karşı lideri, eski devlet başkanı Nelson Mandela, ciğer enfeksiyonu yüzünden 2 gündür hastahanede yatıyor

09 Haziran 2013 19:41

Güney Afrika Eski Devlet Başkanı Nelson Mandela, zatürre yüzünden cumartesi günü hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, bu yıl üçüncü kez hastaneye kaldırılan Mandela'nın durumunu ciddi ama kontrol altında olduğunu belirttiler. Eski  devlet başkanının eşi Graca Machel, Londra gezisini iptal etiğini ve eşinin yanında kalacağını açıkladı.
 

Cumartesi günü açıklama yapan başkanlık sözcüsü Mac Maharaj, Mandela'nın yardıma ihtiyaç duymadan nefes aldığını ve bunun olumlu bir işaret olduğunu söyledi. Güney Afrika'nın başpiskopozu Desmond Tutu, halka Nelson Mandela'nın sağlığı için dua etmeye çağırdı. Başkent Cape Town'dan uzakta görüşmelerde bulunan Güney Afrika Başkanı Jacob Zuma da, doktorlar izin verdiği zaman, Mandela'yı ziyaret edeceğini açıkladı.

BBC'nin haberine göre 94 yaşındaki Nelson Mandela'nın, hastahaneye kaldırılmadan birkaç gün önce hastalandığını yazdı. Mandela'nın hastahaneye kaldırıldığı cumartesi gününden beri Güney Afrika'da sakin bir sessizliğin olduğunu yazan BBC, halkın, ırkçılığa karşı savaşta liderlik etmiş Mandela'nın gücünü toplaması için ümit ettiğini belirtti.

1964 yılında Afrika'da beyaz yönetimin uyguladığı ırkçılığa karşı davranışlarıyla, Afrikalı siyahların sembolüne dönüşen Nelson Mandela, 27 yıl hapiste kalmış, hapishanenin taş ocaklarında çalışırken ciğerleri zarar görmüş ve 1980'lerde kaldığı Robben Adası Hapishanesi'nde tüberküloza yakalanmıştı.

Ülkedeki bütün etnik kimliklerin katıldığı ilk seçimde Nelson Mandela, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ilk devlet başkanı olmuştu. 1994 ve 1999 yılları arasında görev yapan Mandela, 2004 yılında emekliye ayrılıp, halk arasında çok az gözükmeye başlamıştı.

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